海關破遠洋船走私案　赴巴基斯坦貨櫃檢$2300萬耳機及護膚品

海關上周日（1日）展開打擊海上走私活動，在一艘由香港前往巴基斯坦的遠洋船貨櫃內，檢獲大批未列艙單貨物，包括各款耳機及護膚品，市值約2,300萬元。海關相信走私分子為了逃避當地關稅而走私，會繼續針對貨物來源地及最終目的地，及走私分子的身份等作出調查，不排除更多人被捕。



貨櫃內有大批走私貨物，包括各款耳機和護膚品，市值約2,300萬元。(蔡正邦攝)

貨櫃內有大批走私貨物，包括各款耳機和護膚品，市值約2,300萬元。(蔡正邦攝)

貨櫃內有大批走私貨物，包括各款耳機和護膚品，市值約2,300萬元。(蔡正邦攝)

海關港口及海域科督察黎子康表示，港口及海域科人員聯同有組織及罪案調查科，在12月1日展開聯合行動，打擊海上走私活動，鎖定一艘由香港前往巴基斯坦、報稱載有機器、冷氣機、電子零件、眼鏡及水泵等的40呎遠洋船。

人員透過X光機檢查，發現貨櫃深處有一格格可疑的陰影，與正常冷氣機的內部結構、形狀及密度不相同，相信貨櫃是用作收藏走私貨，遂轉交有組織及罪案調查科跟進調查。

黎子康指，貨櫃深處有一格格可疑的陰影，與正常冷氣機的內部結構不相同。(蔡正邦攝)

黎子康指，貨櫃深處有一格格可疑的陰影，與正常冷氣機的內部結構並不相同。(蔡正邦攝)

有組織罪案調查科調查主任黃穎炘指，人員查驗貨櫃時，發現櫃內大部份的貨物均是正當申報的貨物，而這些貨物被放置在近櫃門作掩飾，惟貨櫃深處發現有4座大約2米高的大型冷氣機機座，表面與普通機器無異，但機座上有螺絲鬆脫，有些位置更無裝上螺絲。

海關在貨櫃的深處發現有4座大約2米高的大型冷氣機機座。(蔡正邦攝)

人員拆開機座外殼，發現內藏大量未列艙單貨物，包括各款耳機及護膚品，市值約2,300萬元。根據資料顯示，巴基斯坦對這類進口貨品均會徵收關稅，不排除走私分子為了逃避當地關稅而鋌而走險。

黃穎炘表示，會繼續針對貨物來源地及最終目的地，及走私分子的身份等作出調查，不排除更多人被捕。

機座上有螺絲鬆脫，有些位置更無裝上螺絲。(蔡正邦攝)

機座上有螺絲鬆脫，有些位置更無裝上螺絲。(蔡正邦攝)

貨櫃內大批未列艙單貨物，包括有各種耳機同護膚品，市值約2,300萬元。(蔡正邦攝)

海關重申走私屬於嚴重罪行，根據進出口條例，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 80 80，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。