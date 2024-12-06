海關破遠洋船走私案　赴巴基斯坦貨櫃檢$2300萬耳機及護膚品

撰文：林澤鋒
出版：更新：

海關上周日（1日）展開打擊海上走私活動，在一艘由香港前往巴基斯坦的遠洋船貨櫃內，檢獲大批未列艙單貨物，包括各款耳機及護膚品，市值約2,300萬元。海關相信走私分子為了逃避當地關稅而走私，會繼續針對貨物來源地及最終目的地，及走私分子的身份等作出調查，不排除更多人被捕。

貨櫃內有大批走私貨物，包括各款耳機和護膚品，市值約2,300萬元。(蔡正邦攝)
貨櫃內有大批走私貨物，包括各款耳機和護膚品，市值約2,300萬元。(蔡正邦攝)
貨櫃內有大批走私貨物，包括各款耳機和護膚品，市值約2,300萬元。(蔡正邦攝)

海關港口及海域科督察黎子康表示，港口及海域科人員聯同有組織及罪案調查科，在12月1日展開聯合行動，打擊海上走私活動，鎖定一艘由香港前往巴基斯坦、報稱載有機器、冷氣機、電子零件、眼鏡及水泵等的40呎遠洋船。

人員透過X光機檢查，發現貨櫃深處有一格格可疑的陰影，與正常冷氣機的內部結構、形狀及密度不相同，相信貨櫃是用作收藏走私貨，遂轉交有組織及罪案調查科跟進調查。

黎子康指，貨櫃深處有一格格可疑的陰影，與正常冷氣機的內部結構不相同。(蔡正邦攝)
黎子康指，貨櫃深處有一格格可疑的陰影，與正常冷氣機的內部結構並不相同。(蔡正邦攝)

有組織罪案調查科調查主任黃穎炘指，人員查驗貨櫃時，發現櫃內大部份的貨物均是正當申報的貨物，而這些貨物被放置在近櫃門作掩飾，惟貨櫃深處發現有4座大約2米高的大型冷氣機機座，表面與普通機器無異，但機座上有螺絲鬆脫，有些位置更無裝上螺絲。

海關在貨櫃的深處發現有4座大約2米高的大型冷氣機機座。(蔡正邦攝)

人員拆開機座外殼，發現內藏大量未列艙單貨物，包括各款耳機及護膚品，市值約2,300萬元。根據資料顯示，巴基斯坦對這類進口貨品均會徵收關稅，不排除走私分子為了逃避當地關稅而鋌而走險。

黃穎炘表示，會繼續針對貨物來源地及最終目的地，及走私分子的身份等作出調查，不排除更多人被捕。

機座上有螺絲鬆脫，有些位置更無裝上螺絲。(蔡正邦攝)
機座上有螺絲鬆脫，有些位置更無裝上螺絲。(蔡正邦攝)
貨櫃內大批未列艙單貨物，包括有各種耳機同護膚品，市值約2,300萬元。(蔡正邦攝)

海關重申走私屬於嚴重罪行，根據進出口條例，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 80 80，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。

海關港口及海域科督察黎子康及有組織罪案調查科調查主任黃穎炘交代案情。(蔡正邦攝)
海關
走私