賣淫集團招內地女來港　高價租唐樓間劏房租上租賺差價　警拘19人

觀塘警區於去年11月開始，進行代號「降獸」的反賣淫行動，並於11月25日至12月6日拘捕3男16女，包括4名賣淫集團骨幹成員、5名業主及10名持雙程證的女性工作者。調查發現，賣淫集團以高於市場價格的租金約2萬至2.5萬元，租用區內舊式唐樓單位，自行改建為劏房做二房東，以「租上租」方式，每房日租600元予被集團招攬來港的內地賣淫女子，從而賺取3至5萬元的租金差價。



行動中，警方檢獲3萬元現金、大批避孕套、潤滑劑、衛生及清潔用品、枕頭及床褥等。（林澤鋒攝）

觀塘警區特別職務隊督察高裕民表示，經過一年執法行動，觀塘警區成功打擊區內賣淫活動，並減少有關活動對區內市民所造成的滋擾。為進一步打擊賣淫活動，在過去多月，觀塘警區特別職務隊透過深入調查和情報分析，成功掌握一個活躍於區內的賣淫集團及鎖其骨幹成員。據了解，區內賣淫場所由原本約180間，警方已成功搗破減少至130至140間。

在今年11月25日至12月6日期間，觀塘警區刑事部連同觀塘警區特別職務隊，在香港各區，以「依靠他人賣淫的收入為生」以及「出租處所以供用作賣淫場所」拘捕2男2女賣淫集團骨幹成員（43至57歲），以及1男4女出租單位作賣淫用途的業主（27至74歲）。當中共牽涉6個單位，合共提供18間被作賣淫場所的劏房。此外，觀塘警區聯同入境處採取多次聯合執法行動，成功拘捕10名持雙程證的內地女性工作者（20至44歲）。

觀塘警區特別職務隊督察高裕民表示，警方拘捕4名賣淫集團骨幹成員、5名出租單位以供賣淫用途的業主及10名持雙程證的女性工作者。（林澤鋒攝）

4名骨幹成員及5名業主已獲准保釋候查，10名持雙程證的女性工作者則已被遣返回內地。警方相信是次行動已成功瓦解一個活躍於區內的賣淫集團。

就賣淫集團運作，高裕民指賣淫集團成員會先在內地招攬女子來港賣淫，當她們成功以合法途徑進入香港後，集團會安排成員帶她們到觀塘區內用作賣淫的劏房。集團會以日租形式向有關女子收取500至600元租金。

同時，該批劏房是由賣淫集團安排成員，以高於市價的租金向區內舊樓業主承租單位，每月租金約為2萬至2.5萬元不等。及後，集團會將單位改建成為3至4個劏房，再以「租上租」的方式，租給性工作者用作賣淫。高裕民表示，集團從而已賺取3萬至5萬不等的租金差額。

賣淫集團成員會先在內地招攬女子來港賣淫，當她們成功以合法途徑進入香港後，集團會安排成員帶她們到觀塘區內用作賣淫的劏房。（林澤鋒攝）

集團會亦為性工作者提供物資，包括膳食，清潔用品，安全套等等。另外，為了逃避警方執法放蛇行動，集團成員更會長期監視賣淫兜撘熱點一帶，為性工作者掩護及通風報信。

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觀塘警區刑事總督察解子倫提到，當性工作者成功在街頭兜搭嫖客後，會帶嫖客到附近舊式唐樓內的劏房進行性交易。由於觀塘區內舊式唐樓眾多，租金較低，而且大多為「三無大廈」（即無大閘、無保安、無業主立案法團），因此這批舊式唐樓成為了區內主要的賣淫場所。觀塘警區為能有效地控制賣淫活動，在過去一年重點打擊出租單位以供賣淫用途的業主。

觀塘警區刑事總督察解子倫指，由於觀塘區內舊式唐樓眾多，租金較低，而且大多為「三無大廈」因此容易成為了區內主要的賣淫場所。（林澤鋒攝）

根據香港法例第200章第143至145條﹐業主是有責任確保單位沒有供作賣淫活動。警方向相關業主發出警告信，要求業主盡快履行法律責任。對於未有採取行動的業主，警方會繼而作出拘捕。

解子倫指，大部份業主收到警告信後均盡快復原單位作合法用途。有見及此，在過去一年觀塘警區成功減少區內賣淫場所的數目。不過，有部份業主漠視警方發出的警告信，未有採取行動復原單位。於是，警方近日取得法律意見，將會以「出租處所以供用作賣淫場所」正式落案起訴一名較早前在5月被拘捕的業主。

對於與賣淫相關的一切非法活動，警方表示會採取「零容忍」的態度，未來觀塘警區將會繼續高調執法，確保區內市民免受非法活動滋擾。