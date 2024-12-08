荃灣4小時內兩宗車禍　牽涉4車全為Tesla

荃灣今日（8日）4小時內發生兩宗車禍，4輛涉事車輛全為Tesla。今午3時38分，一輛紅色Tesla沿永德街轉入德士古道、至近京華工業貨倉大廈對開時，失控猛撼路中鐵欄，甩脫鐵欄再擊中對面線另一輛候燈的黑色Tesla。肇事姓羅（39歲）男司機，報稱為撿拾車內跌下的裝飾品而釀成意外。



及至晚上7時10分，亦有兩輛Tesla在沙咀道與禾笛街交界、近99廣場對開的「T」字路口相撞，交通一度嚴重受阻。幸兩宗意外均無釀傷亡，警方正調查車禍原因。

今午3時許，一輛紅色TESLA由永德街轉入德士古道後，失控猛撼路中鐵欄；甩脫鐵欄再擊中對面線另一輛候燈的TESLA。（Edwin Ying Fai / 馬路的事 (即時交通資訊台)）

今午3時許，一輛紅色TESLA由永德街轉入德士古道後，失控猛撼路中鐵欄；甩脫鐵欄再擊中對面線另一輛候燈的TESLA。（Edwin Ying Fai / 馬路的事 (即時交通資訊台)）

今午3時許，一輛紅色TESLA由永德街轉入德士古道後，失控猛撼路中鐵欄；甩脫鐵欄再擊中對面線另一輛候燈的TESLA。（網民 Martin Leung）

晚上7時許，兩輛TESLA在沙咀道與禾笛街交界、近99廣場對開相撞，交通一度嚴重受阻。（Howie Chan / 車cam L（香港群組））