警隊將派「Yes Letter」多人升職　「4點鐘江Sir」江永祥升總警司

臨近聖誕節，又到警隊派發「Yes Letter」（升職信）時候。據了解，今年有3名高級警司將收到這份「聖誕禮物」晉升為總警司，其中最廣為熟悉的，是2019年反修例事件期間經常出席4點鐘記者會、現任刑事支援科高級警司的「江 Sir」 江永祥，另外還包括新界南總區刑事總部高級警司方志堅，以及新界北總區刑事總部高級警司毛莉莎。據知，警隊將於下周三（18 日）正式派發「Yes Letter」。



2019年時任警察公共關係科高級警司江永祥，現任刑事支援科高級警司。（資料圖片）

2019 年反修例事件期間，警隊自8月5日起舉行4點鐘記者會交代重要執法情況及回應傳媒提問。當時出席的警官包括時任警察公共關係科（PPRB）總警司的謝振中、高級警司江永祥、警司高振邦、以及行動部警司方志堅等。而今次有份升職的就包括江永祥和方志堅。

據統計，警方舉行過至少59場「4點鐘記者會」，江永祥出席過55次。至2020年8月，警察公共關係科大換班，江永祥被調至輔警支援課，其後於 2023 年 4 月再被調至刑事部支援科，主要負責打擊性罪行、家暴及虐兒政策。據知，現任刑事支援科高級警司的江永祥將會晉升為總警司。

2019年時任行動部警司方志堅，現任新界南總區刑事總部高級警司。（資料圖片）

而現任新界南總區刑事總部高級警司方志堅亦曾出席4點鐘記者會，解釋執法行動的細節，亦回應過有關過期催淚彈和水炮車等問題。方志堅於2021年4月底晉升為高級警司，現駐守新界南總區刑事總部。此外，新界北總區刑事總部高級警司毛莉莎亦將會晉升為總警司。