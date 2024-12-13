珍惜生命｜科大教職員女家屬宿舍墮樓　昏迷送院搶救後不治

科技大學今日（13日）發生墮樓案。下午3時27分，警方接獲科大保安報案，指校園內一座宿舍有一名女子懷疑從4樓墮下，當場昏迷。救援人員接報趕抵，將36歲姓賈女事主送往將軍澳醫院搶救，惜終告不治，死因有待驗屍後確定。警員經初步調查，相信事主從上址一單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，據悉，死者生前有情緒病記錄。



科大回覆《香港01》查詢表示，今午3時許接報，得悉一名女子從教職員宿舍高處墮下，立即報警求助。女子隨後被送往將軍澳醫院，惟經搶救後證實不治。墮樓女子其後證實為科大教職員的家人。

科大對事件深感悲痛和惋惜，向其家人及親友致以深切的慰問，並將盡力為事主家人提供協助。科大設有「僱員支援計劃」，員工及其直屬家屬若有情緒困擾，可撥打熱線2755 9227尋求諮詢及輔導服務。

香港科技大學今日（13日）發生墮樓案。（資料圖片）

女事主被送往將軍澳醫院搶救。

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