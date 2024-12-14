西九總區交通日　單日發逾千張牛肉乾　包括「學神」於禁區內駕駛

九龍城警區及西九龍總區交通部昨日（12月13日）進行聯合行動，在區內多個交通黑點嚴厲執法。行動主要針對對道路使用者構成危險及造成阻塞的違法行為，當中以單車及行人違例事項為主要打擊目標。



警方拘捕兩名男子涉及駕駛未有登記車輛、無有效駕駛執照駕駛、駕駛時沒有第三保險及駕駛時務佩戴頭盔等罪行。（警方圖片）

行動中，人員共發出超過1,400張定額罰款通知書，主要涉及違例泊車，並即時拖走12輛造成嚴重阻塞的違泊車輛。此外，人員亦發出30張傳票，檢控涉及單車或行人的交通違例罪行，其中包括檢控行人不遵照交通燈號橫過馬路，行人路踏單車，沒有遵從交通燈或標誌踏單車及不小心踏單車等等。若以每張定額罰款通知書罰款320元計算，總罰款額近45萬元。

警方亦打擊違例學習駕駛者，發出定額罰款通知書涉及在禁止學習駕駛的禁區內駕駛及沒有遵從交通標誌等違例事項。（警方圖片）

人員共發出超過1400張定額罰款通知書。（警方圖片）

同時，為加強打擊非法駕駛電動可移動工具，人員拘捕兩名分別19及22歲非華裔男子涉及駕駛未有登記車輛、無有效駕駛執照駕駛、駕駛時沒有第三保險及駕駛時務佩戴頭盔等罪行。兩名被捕人已獲准保釋候查，須於2025年1月中旬向警方報到。

另外，警方在行動中亦打擊違例學習駕駛者，發出定額罰款通知書涉及在禁止學習駕駛的禁區內駕駛及沒有遵從交通標誌等違例事項。

警方呼籲駕駛人士，切勿為一時之便違例泊車，以確保道路暢通及保障道路使用者安全。