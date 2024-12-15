警啟迪伴你成長計劃推種族共融　辦頒獎禮建少數族裔青少年自信

警務處新界南總區和新家園協會，自2024年合辦「Project Growth——啟迪伴你成長計劃」，今年6月至今，為區內逾200名非華裔青少年及家人舉辦多項防罪和種族共融活動，並於今日（15日）舉辦「啟迪伴你成長計劃」頒獎禮，展現計劃對少數族裔青少年深遠的影響，以及多機構合作模式在促進種族共融及社會和諧中的重要作用。



新界南總區指揮官麥展豪致辭。（警方圖片）

新界南總區指揮官麥展豪在致辭中提到，根據2021年香港人口普查數據，新界南總區約有12萬非華裔居民，佔全港非華裔人口近五分之一。然而，少數族裔青少年在成長中面對不少挑戰，包括語言障礙、文化差異和社會偏見。他們往往難以融入主流社會，甚至在教育和職業規劃上感到孤立或迷茫。麥展豪強調，種族共融需要全社會共同努力去實現的目標。真正的共融在於彼此理解、尊重與合作，而這正是警方推動「啟迪伴你成長計劃」的初衷。

「啟迪伴你成長計劃」通過多機構合作的模式，成功舉辦五大主題活動，包括懲教署體驗日、城市定向比賽、機場警署參觀日等，為少數族裔青少年提供了提升語言能力、建立自信、促進文化交流和增強法律意識的機會。麥展豪表示，每個合作夥伴都在計劃中發揮了獨特作用，能更全面、更有效的方式幫助青少年克服挑戰，並為他們創造更多機會。

民政及青年事務局副局長梁宏正致辭表示，少數族裔是香港社會的一個組成部分，特區政府一向非常重視為少數族裔提供支援，至今已經為本港開設九間少數族裔支援服務中心，並配上一隊關愛隊加以支援；期待各位少數族裔青少年能夠透過參加Project Growth的活動以及政府及其他民間團體所舉辦的活動，有所思考和得著，並將有關的知識技能和正向價值觀傳遞予身邊親友，並運用在未來生活和事業之中。

一位在辯論比賽中獲得「最佳辯論員」獎項的巴基斯坦裔男生沙默提到，參加工作坊讓其克服語言障礙，學會邏輯推論和用粵語清晰地表達自己的想法，並變得自信，勇於在公開場合發言。另一位巴裔女生美瑜則表示，透過計劃更相信自己可以在任何領域繼續發光發亮，不會因為自己的性別和種族而限制自己，會繼續努力追求夢想。