深水埗中年漢遭陌生女持鎅刀割傷手　警憑新裝天眼一日後拘41歲女

昨晚（16日）一名男子於深水埗桂林街與基隆街交界，被一名陌生女子以鎅刀襲擊，手指受傷；疑犯事後逃去無蹤。警方表示，深水埗警區刑事部經詳細分析及在新設置的鏡頭協助下，迅速鎖定女疑犯身份，今日（17日）聯同深水埗分區特遣隊展開聯合行動，於鴨寮街與桂林街交界拘捕一名姓周（41歲）女子，她涉嫌「襲擊致造成身體傷害」，正被扣查。案件交由深水埗警區刑事調查隊第10隊跟進。



昨日（16日）案發現場為深水埗基隆街與桂林街交界。（羅日昇攝 / 資料圖片）

案發於昨日（16日）晚上7時許，警方接獲一名57歲男子報案，指他途經深水埗基隆街及桂林街交界時，突然被一名陌生女子用鎅刀襲擊，疑犯逃去無蹤。男事主手指遭割傷，由救護車送往明愛醫院治理後，已經出院。事後有網民在網上呼籲街坊小心，「已經有人中招。」

當時據報逞兇女子約1.6米高、圓面、長黑髮、穿深色外套及紅色褲。傷者報稱沒有欠債或與他人結怨，與疑犯並不相識，但途經桂林街與基隆街交界之際，疑犯從其左側靠近，以約10厘米長的利器，鎅傷其右手無名指和尾指；該女子疑胡言亂語，其後逃去。

案件交由深水埗警區刑事調查隊第十隊跟進。（資料圖片）

警方表示，根據香港法例第 212 章《侵害人身罪條例》 第 39 條規定，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，最高可被判監禁3年。警方重申會致力打擊一切暴力罪行，並呼籲市民切勿以身試法。