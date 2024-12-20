還WI-FI蛋3個月沒退按金　3苦主屢發訊息追討無果　最終要用呢3招

到外地旅遊，網絡是不可或缺的其中一環，部分人會選擇使用WI-FI蛋上網，但隨時會跌入「按金陷阱」。自去年底起，已有傳媒曾報道市民透過名為「WIFIBABY」的公司「租蛋」後，遲遲不獲發還按金，隨後持續有苦主網上發文指控該公司，本月初海關便就相關舉報拘捕一名公司董事。



《香港01》同樣接獲3名讀者投訴，指向該公司還機並過了30天退按金限期，仍未收到錢。他們「奪命追魂call」無果，最終要施展渾身解數，爆粗追討，並報警方、海關、消委會，揚言找律師及傳媒，甚至直接踩上門到櫃位，耗時兩至三個月才追回按金。有苦主無奈大呻﹕「有理由相信，拖延退訂係佢營運手法，而唔係個別事件」。《香港01》已向WIFIBABY查詢，惟截稿前未獲回應。



3名讀者的遭遇均有相似之處。他們分別今年7月至9月期間，經不同的網上平台，向WIFIBABY租借WI-FI蛋或WI-FI路由器，全部人準時或提前交還。根據該公司條款列明「設備押金將於30個工作天內退回」，但他們遲遲未收回1,000至2,000元按金。

WIFIBABY公司被指在客戶交還租用的WI-FI蛋和路由器後，拖延退還按金，公司一名董事涉嫌違反《商品說明條例》被捕。其中一名苦主Charlene月前要親自前往WIFIBABY設於機場的櫃位追討後，始成功追回1,000元按金。（王譯揚攝）

其中，Charlene及吳先生（化名）為WI-FI蛋租戶，他們收到同一網上平台通知稱，由於WIFIBABY「後台伺服器及技術問題」，遺失所有經該平台租機客戶的取機、還機紀錄及退款轉帳資料，故着客戶透過電郵，直接與WIFIBABY聯絡，並提供銀行帳號及客戶名稱和電話等資料，以安排退回按金。兩人均向公司提交所需資料，但對方之後無視查詢，或是採「拖字訣」，兩人只能不斷發電郵及WhatsApp追問退款進度。

Charlene在9月接獲網上平台通知，指WIFIBABY遺失客戶資料，她要直接以電郵向WIFIBABY提供相關資料以退回按金，她同日按指示向WIFIBABY提供資料。（Charlene提供）

首次租用WI-FI蛋、並在7月26日還機的Charlene指，她9月收到公司通知後已立即提交資料，包括所需的轉數快帳戶，但沒收到退款，遂在6日內先後4次WhatsApp查詢進展，對方聲稱「已加急」、「這2天再留意一下收款帳戶會收到的」、「正常今天會收到了」。這時她已失去耐性，追問「係咪要報警先處理？」、「依家玩失蹤？」

Charlene在9月中旬接獲網上平台通知，指WIFIBABY遺失客戶資料，她按指示以電郵向WIFIBABY提供資料以退回按金後，一直未獲退款，遂於9月21日再發電郵追討，要求WIFIBABY在9月27日前退款。（Charlene提供）

Charlene遂在10月4日上午10時「踩上門」，親身到機場櫃位追數，該公司其後經WhatsApp回覆「轉數快未能成功退款，會改以銀行轉帳方式退回」，要求Charlene確認退款帳戶資料，又承諾下午3時退錢。不過，該公司並無依時轉帳，直至Charlene再追問，才於下午3時22分，透過轉數快退回1,000元按金。Charlene形容今次為「非常之唔好嘅經驗」，批評「如果佢覺得你對佢嚟講無威脅嘅話，佢就會一日拖一日咁樣囉。」

Charlene多次透過電郵及WhatsApp向WIFIBABY追討按金無果，10月4日親身前往WIFIBABY在機場的櫃位追款，其後終成功取回按金。（王譯揚攝）

投訴人吳先生（化名）則於8月19日交還WIFI蛋，約一個月後，他收到網上平台通知該公司遺失資料後，即時以電郵重發資料，翌日獲回覆稱「正按照流程退回押金」。但他一直未收到退款，遂於10月20日至12月6日期間，四度透過電郵和WhatsApp追討，對方只回覆「OK」或不作回覆，吳先生終發出「最後一次提醒」，警告不退還1,000元按金，會通知傳媒及轉交法律團隊代為跟進。

吳先生（化名）8月透過網上平台，向WIFIBABY租用WI-FI蛋，並於8月19日還機。租機訂單上列明「押金將會於還機日起計30天內退回」（紅框示）。（吳先生提供）

12月7日，該公司兩次聲稱已轉帳，但吳檢查帳戶後發現仍未收到退款，只好暗示會按早前所述通知傳媒及律師。約20分鐘後，他終於收到1,000元按金退款。

由交還WI-FI蛋，至多番追討後終於收回按金，歷時超過3個月，吳先生質疑「到底有幾多客無check、唔記得、怕麻煩而唔追，無人知」，認為雖然「每單獨立睇係好小事，但當你知道呢件事，係一而再、再而三、三而再三咁不斷發生，有理由相信，拖延退訂係佢營運手法，而唔係個別事件」。

除租用WI-FI蛋外，亦有投訴人向WIFIBABY租用WI-FI路由器後，被拖延退還按金。楊小姐（化名）繳付2,000元按金租用WI-FI路由器，合約9月底完結，她提早在9月21日還機，但經過對方提出的30個工作天後，11月初她仍未獲退回按金，於是發WhatsApp追討，但與過去查詢交還路由器等問題獲快速回覆的情況不同，今次「一講到錢就已讀不回」。

楊小姐（化名）9月向WIFIBABY交還WI-FI路由器後，一直未獲退回2,000元按金，她在11月先後透過WhatsApp向租機的網上平台，及透過電郵向WIFIBABY追討，對方曾稱3個工作天內退錢。但限期過後她仍未收到退款，她參考網民經驗，「爆粗」追問對方何時退款，其後收到對方回應。（楊小姐提供）

11月4日至17日，楊小姐三度追問進度，對方曾回覆稱已加急、3個工作天內退還、本周內退還，又或是不作回覆。惟楊小姐沒收到退款，遂上網搜尋與WIFIBABY有關的資訊，結果發現有其他人亦被「拖數」未能收回按金，當中有人表示「要用粗口」追罵對方才會收到回覆，她於11月22日「試埋呢樣」，「爆粗」追問網上平台和WIFIBABY何時退款、要求回覆，同時表明已就事件報警及向消委會投訴，WIFIBABY同日回覆稱「會於今天先完成處理好你的訂單退款」。她最終在11月23日獲退回2,000元按金，並在12月9日接獲海關通知，表示已拘捕涉案者。

《香港01》就事件向海關查詢，海關僅回覆稱案件仍在調查中，暫未能提供更多資料。翻查資料，海關曾在12月5日發出新聞稿，表示早前接獲市民舉報，指一間出租WI-FI蛋的店舖未有依時退還按金，涉款總額9,000元。海關經調查後於12月4日拘捕35歲店舖男董事。據了解，案件涉及的店舖正是WIFIBABY。

消費者委員會則回覆《香港01》查詢表示，消委會一般不會評論個別商戶的投訴個案，亦不會提供個別個案的情況；但指出由2023年至今年11月，消委會共接獲409宗有關租用WI-FI蛋或路由器的投訴，當中372宗（逾90%）涉及收費爭議，其中367宗與遲退還訂金有關。而在今年首11個月，消委會接獲與租用WI-FI蛋及路由器收費爭議相關的200宗投訴，更是全數均涉及遲退還訂金，數字較去年全年的167宗增加近20%。其餘投訴則分別涉及服務質素、服務延誤、更改或終止合約、貨品質素等。整體投訴涉及的總金額，由去年全年的273,622元，大增逾35%至今年首11個月的370,483元；兩年間接獲的409宗投訴，涉及總金額為644,105元。

消委會建議市民租用WI-FI蛋或路由器時，可考慮以設有退款機制之付款方式支付按金，例如信用卡；如商戶遲遲不退回按金，消費者可嘗試向信用卡中心要求商戶銀行盡快退回按金。消費者亦應留意退款的相關條款，才決定是否選用服務，並應妥善保留服務合約、收據及服務紀錄等文件，以備日後有需要追討時有所憑證。若消費者懷疑商戶違反相關法例，例如《商品說明條例》，可向相關執法部門舉報。

海關指出，根據《商品說明條例》，任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供的服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑違反《商品說明條例》的事宜。