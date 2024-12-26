警聖誕夜東九龍區截多車　嚴打擊交通違例　拘10司機　最老77歲

警方東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員於聖誕節假期期間打擊交通違例事項，一連兩夜（25日及26日）加強執法，在區內共拘捕10名司機或車主及向4名司機發出口頭警告，他們分別涉及「販運危險藥物」、「毒後駕駛」、「酒後駕駛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及相關違例駕駛事項行動。



警方一連兩夜（25日及26日）加強執法，在區內共拘捕10名司機或車主及向4名司機發出口頭警告。（警方提供）

警員於昨日（25日）凌晨約四時，沿觀塘道巡邏期間，發現一輛私家車形迹可疑，遂於觀塘道截查該車。警員在車廂內檢獲12包共重約九克懷疑可卡因，市值約11,000元、52 包共重約60克懷疑氯胺酮，市值約27,800元、一個冰壼及檢獲15支懷疑含有液態依托咪酯即俗稱「太空油」的電子煙彈，該輛私家車的司機同時未能通過快速口腔液測試。

經初步調查後，該名27歲姓余本地男司機涉嫌「販運危險藥物」、「管有第一部毒藥」、「藏有工具可作吸食毒品用途」及 「在藥物影響下駕駛」被捕，現正被扣留調查，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第一隊跟進。

另外，警方亦在區內進行打擊停牌期間駕駛行動，截查可疑車輛。行動中，警員在牛頭角觀塘道截查一輛形迹可疑的私家車，經初步調查後，車上一名姓崔30歲本地男司機涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

行動期間，警員於太子道東、秀茂坪區及觀塘區內發現4輛私家車搖擺不定，懷疑該私家車的司機酒後駕駛，遂上前截查。經初步調查，4名本地男司機年齡介乎26歲至77歲涉嫌「酒後駕駛」被捕。

今日（26日）警員於黃大仙太子道東內發現3輛私家車搖擺不定，懷疑該私家車的司機酒後駕駛，遂上前截查。經初步調查，3名本地男司機年齡介乎24歲至57歲涉嫌「酒後駕駛」被捕。

期間警員沿太子道東巡邏期間，發現一輛私家車形迹可疑，遂於上址截查該車。該輛私家車的司機同時未能通過快速口腔液測試。經初步調查後，該名27歲姓周本地男司機涉嫌「毒後駕駛」被捕。

以上所有被捕人仕已獲准保釋候查，須於一月中旬向警方報到。警方呼籲各駕駛人士，酒後駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方亦重申，「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」乃嚴重罪行，兩項罪行一經定罪，各可處罰款1萬港元及監禁12個月。

警方會繼續加強執法，打擊相關罪行，呼籲駕駛人士切勿以身試法。對所有毒品活動均採取零容忍態度，並會繼續進行打擊毒品行動。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款一百萬港元及監禁七年，市民切勿以身試法。