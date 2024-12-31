警隊發布回顧2024年影片　蕭澤頤﹕在維護國家安全等方面努力不懈

今日（31日）為2024年最後一日，警方在社交平台發片，回顧警隊一年工作。警務處處長蕭澤頤表示，今年是香港警隊成立180周年，自1844年成立以來，警隊克服了無數挑戰，一直守護香港。



他又指出，過去一年，香港警隊在維護國家安全、維持社會治安及防罪滅罪等方面努力不懈，並推出多項新措施以優化警政服務、提升工作效能。回顧2024年，有賴警隊上下一心及社會各界的鼎力支持，各項工作得以穩步推進。2025年將至，警隊必定會堅守初心，與社會各界一同努力，使香港繼續是世界上其中一個最安全及穩定的社會。



警務處處長蕭澤頤表示，今年是香港警隊成立180周年，自1844年成立以來，警隊克服了無數挑戰，一直守護香港。（警方影片）

片段提及，今年3月，特區政府完成維護國家安全條例立法，條例與香港國安法相輔相成，兼容互保，令香港特區國家安全得到更有效保障。而為了進一步強化整體地區治安水平，以及提升警隊預防及偵查罪案的能力，政府推出於罪案黑點安裝閉路電視計劃，警方計劃首階段在全港多區安裝2,000組閉路電視鏡頭，並於2025年底前安裝完成，其中今年已經在全港多區安裝咗過600組鏡頭，在閉路電視系統協助下，成功偵破超過100宗案件。

支援部警司高卓恒表示，警隊會進行新槍訓練，預計每年訓練2000人。（鄭子峰攝/資料圖片）

另外，警方今年公布更換手槍計劃，並引入兩款中國制曲尺手槍，於7月起安排人員接受訓練，並陸續轉用新手槍。兩款新手槍安全性操作、速度及穩定性都更勝一籌，並能夠達到國際標準，完全配合到警方執勤需要。

為普及去年推出的「防騙視伏App」，警方首次舉辦大型抽獎活動「全城反詐大抽獎」。（周令知攝）

為持續推廣防騙視伏APP的應用及提高市民的防騙意識，警方今年10月舉辦全城反詐大抽獎，市民反應相當熱烈，參與人數突破180萬，下載次數亦由57萬次急升到11月底的84萬次，搜尋次數亦由485萬增至648萬。

而為了配合政府的香港智慧城市藍圖，立法會早前通過法例，容許警方以電子方式發出交通告票。警方已經聯同運輸署展開籌備及宣傳工作，計劃在2025年上半年陸續推行告票電子化，警方希望透過應用科技，提升交通執法行動的整體效率。

警方又指，警隊一直應用科技提升警政服務，今年推出緊急救援手機APP HKSOS，以加強公眾安全，並提升緊急救援部隊執行任務期間的搜救速度。

警方的HKSOS手機應用程式推出，警方呼籲市民使用，以保障安全。（警方圖片）

警方持續採取主動積極的公共關系策略，年內推出兩期警聲特刊，介紹警隊各個志願兼任職務隊，以不同專業技能支援警隊，以及訪問將18個不同職級同事，以從初哥到一哥為概念分享警察故事。警方亦持續運用防騙吉祥物提子親民形象，全方位向市民灌輸防騙意識。

為進一步提升招募效率，警方今年推出香港警察招募應用程式，投考人士可以在應用程式上面遞交職位申請追蹤遴選進度，以及報名參加招募活動。另外亦都有措施大幅縮短遴選所需時間，加強警方吸納優秀人才競爭力。警方亦與三間專屬學院簽訂合作備忘錄，合辦全日制應用教育文憑學警預備訓練課程，首個課程已經在今年9月展開。

警察招募中心開幕儀式。（梁鵬威攝）

最新一輪於2024年進行警隊調查中，與上一次2021年調查相比，警隊整體表現平均分維持平穩。而年齡介乎18歲至29歲青少年對警隊表現評分顯著上升14.75分。至於警隊服務滿意程度調查，65.8%受訪者表示滿意警隊服務。