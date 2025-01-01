有片｜荃錦公路兩車迎頭撞　同陷火海爆炸焚毁釀2傷　疑逆線肇禍

元旦日（1日）凌晨本港發生多宗交通意外。凌晨2時許荃錦公路近甲龍2車迎頭相撞，再撞到另一架私家車，導致2人受傷。意外後兩車全車焚毁，起火期間傳出爆炸聲，多人圍觀拍下情況。相撞一刻車CAM片段亦在網上流傳，黑色私家車轉彎落斜時，對面線一輛白色私家車車胎壓著雙白線上斜，結果兩車迎頭相撞。白色私家車司機狀甚痛苦，落車坐在路邊等候救援，其他駕駛者立即上前協助。當時現場已經冒起大量濃煙，隱約可見火舌從車頭位置冒出。警方正調查是否有人逆線行駛肇禍。



荃錦公路3車相撞，一輛私家車起火。（KIM LAU/香港鐵騎館）

事發於今日（1日）凌晨2時24分，荃錦公路近甲龍兩架私家車迎頭相撞，兩車起火焚毁，傳出爆炸聲；意外波及另一架私家車。消防派出一條喉及一隊煙帽隊到場將火救熄，意外中兩人受傷清醒。

相撞一刻的車CAM片段亦在網上流傳，可見黑色私家車沿公路落斜，對面線白色私家車上斜時車胎已壓著雙白線，結果兩車迎頭相撞，期間傳出煞車聲。其後黑色私家車上一男一女下車，但車身仍然搖晃。白色私家車司機則狀甚痛苦，落車坐在路邊等候救援，其他駕駛者立即上前協助。當時現場已經冒起大量濃煙，隱約可見火舌從車頭位置冒出。

白色私家車迎頭相撞後，再與後方一私家車碰撞，司機姓何（31歲）司機頸痛送院；另有一人受傷。警方正調查是否有人逆線肇禍。

相撞一刻車CAM片段亦在網上流傳，可見黑色私家車沿公路落斜，對面線白色私家車上斜時右邊車胎已壓著雙白線，兩車迎頭相撞，期間傳出煞車聲。(網上片段截圖)

相撞後一刻車CAM片段亦在網上流傳，可見黑色私家車沿公路落斜，與對面線白色私家車迎頭相撞。（網上片段截圖）

荃錦公路2車相撞，一輛私家車起火。（網上影片截圖）

網上有影片流傳，車輛曾傳出爆炸聲，後方有車輛因馬路受阻無法通行，有人稱：「消防員嚟到好快救熄，好快拖走㗎嘛」，另有人稱：「對面都行唔到喎」。