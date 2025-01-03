有片｜屯門男子疑遭阿伯推落樓梯　雙雙倒地糾纏　目擊者﹕通頸血

今日（3日）下午1時58分，警方接獲多人報案，指兩名男子在屯門青海圍廠商會蔡章閣中學對開路面打架，一名男子聲稱被一名老翁推跌。救護員到場時發現一名67歲老翁昏迷，隨即將他送到屯門醫院搶救，其後回復清醒；另一名中年男子則頭部受傷，在現場接受治理中，其後涉襲擊致造成身體傷害被捕。



二人繼續在行人過路處旁拉扯。（目擊者歐陽先生提供）

現場一名市民鄭先生指，他沒看到事發最開初時的情況，但引述目擊的清潔女工指，事發時一名老翁與一名男子在行人天橋爭執，期間老翁將男子推落樓梯，男子頭部受傷浴血，「好多人都以為個阿伯流血，其實係個後生仔流血嘛，個頭囉，個後生仔囉」。

鄭其後見到男子多次被老翁扯住，他試圖掙開並捉住老翁的半頭，「個後生仔肯定會反擊啦，你無啦啦畀人推咗落嚟，跟住就反擊可能」。其後二人繼續在行人過路處旁拉扯，並雙雙落地糾纏。

目擊者歐陽先生提供的片段顯示，兩人倒地後仍互相拉扯揮拳，各不相讓，其間有旁觀者連連驚呼「通頸血嘅」。鄭指出，老翁最後被男子撳地約10分鐘。鄭先生形容「佢（男子）放咗佢（老翁）又再扯囉」，直到救護員到場，老翁才放棄反擊，「阿伯都係好有力捉住佢嘅，捉住佢，跟住救護車嘅人嚟到佢身邊，阿伯就即刻瞓」。

二人在行人過路處旁拉扯，其後雙雙落地糾纏，但仍互相揮拳，各不相讓。（目擊者歐陽先生提供）

目擊者續指，老翁最後被男子撳地約10分鐘。（目擊者鄭先生提供）

警員正留守現場調查案件的來龍去脈，並用藍色膠帶圍封涉事行人天橋的樓梯，梯間遺有少量血跡。有網民稱，老翁不滿有人專注用手機時阻路，因而推開對方，引起爭執。

警方用藍色膠帶將事發天橋圍封。（蔡正邦攝）