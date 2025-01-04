港遊客日本自駕遊車禍│港婦遊靜岡疑誤踩油門　衝蕎麥麵店釀兩傷

再有香港遊客在日本自駕遊時發生車禍。一名63歲香港婦人在日本靜岡縣伊豆市自駕遊期間，懷疑將油門誤當成煞車掣，失控撞入一間蕎麥麵店，造成兩人受傷，其中一人腿部骨折、傷勢嚴重；女司機與車上乘客則無恙。



涉事車輛衝入麵店。（涉事麵店facebook圖片）

42歲女顧客腿部骨折重傷

據日本傳媒報道，事發在靜岡縣伊豆市。當時時間今午（4日）約1時半，一名女子駕車駛入麵店停車場欲泊車時，座駕突然加速衝入麵店，店舖一名42歲女顧客被撞至腿部骨折，傷勢嚴重，送院救治。混亂間另一食客亦受驚撞到頭部感痛楚。

一名香港女子在日本靜岡縣自駕遊期間，駕車意外撞入一間麵店，造成兩人受傷。（SBS News截圖）

一名香港女子在日本靜岡縣自駕遊期間，駕車意外撞入一間麵店，造成兩人受傷。（SBS News截圖）

63歲香港女司機：不小心將油門和煞車搞混

據日本傳媒引述當地警方和消防部門指，涉案63歲女司機來自香港，她報稱當時「不小心將油門和煞車搞混」，結果撞入新年假期後首日營業的麵店。從現場影片見到，事發後麵店店門嚴重損毀、玻璃碎裂，有門框被撞入店內，店面一片凌亂。涉事車輛車頭遺受損。

一名香港女子在日本靜岡縣自駕遊期間，駕車意外撞入一間麵店，造成兩人受傷，麵店嚴重損毀。（NHK News截圖）

麵店東主：聽到像火箭衝進來的聲音

麵店東主伊勢谷忠稱，車輛撞入店舖時，他「聽到像火箭衝進來的聲音，看到玻璃四散飛舞，當時真的很震驚」，亦感到十分無助。

涉事麵店事後在facebook上載相關照片，並用日文交代事發經過，需要暫時停業，為顧客造成不便感到歉意。

一名香港女子在日本靜岡縣自駕遊期間，駕車意外撞入一間麵店，造成兩人受傷，麵店嚴重損毀，麵店東主伊勢谷忠稱感到無助。（SBS News截圖）

香港入境處：未有接獲港人求助

香港入境處回覆《香港01》查詢時表示，入境處獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐日本大使館了解情況，至今未有接獲港人求助。入境處會繼續與公署及大使館保持聯繫，密切留意事態發展。

入境處提醒身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線「(852)1868」、透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人、發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線，或提交網上求助表格。