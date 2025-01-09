警九龍城打擊交通違例　發過千張牛肉乾拖走12車　一男被捕

警方在九龍城警區打擊交通違例事項，人員共發出超過1200張定額罰款通知書，即時拖走12輛造成嚴重阻塞的違泊車輛。人員亦發出32張傳票，檢控涉及單車或行人的交通違例罪行。另外，一名23歲本地男子涉嫌駕駛未有登記車輛等罪被捕。



警方在九龍城警區打擊交通違例事項。（警方提供）

警方在九龍城警區打擊交通違例事項。（警方提供）

警方在九龍城警區打擊交通違例事項。（警方提供）

警方在九龍城警區打擊交通違例事項。（警方提供）

九龍城警區及西九龍總區交通部人員昨日（8日）進行聯合行動，在區內多個交通黑點嚴厲執法。行動主要針對對道路使用者構成危險及造成阻塞的違法行為，當中以單車及行人違例事項為主要打擊目標。

行動中，人員共發出超過1200張定額罰款通知書，主要涉及違例泊車，並即時拖走12輛造成嚴重阻塞的違泊車輛。人員亦發出32張傳票，檢控涉及單車或行人的交通違例罪行，其中包括行人不遵照交通燈號橫過馬路、行人路踏單車、沒有遵從交通燈或標誌踏單車及不小心踏單車等。

另外，人員拘捕一名23歲本地男子涉及駕駛未有登記車輛、無有效駕駛執照駕駛、駕駛時沒有第三保險及駕駛時無佩戴頭盔等。

警方在行動中亦打擊違例學習駕駛者，發出定額罰款通知書涉及在禁止學習駕駛的禁區內駕駛及沒有遵從交通標誌等違例事項。

警方呼籲駕駛人士，切勿為一時之便違例泊車，以確保道路暢通及保障道路使用者安全。