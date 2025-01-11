黃埔兩童趁祖母如廁走失　衣著單薄街頭遊走　熱心人報警助尋親

黃埔發生走失兒童驚魂。有網民今晚（11日）在社交平台上載照片，指有兩名幼童在「黃埔Donki商場」（黃埔天地）一帶走失。由現場照片見到，兩名幼童衣著單薄，均只穿上短褲，其中一人上身穿著長袖上衣，另一人更穿上短袖T恤。照片顯示有警員到場調查及照顧兩童。據知警方其後成功尋獲兩童的家長，將他們交回家人照顧。



照片在晚上8時許被上載至facebook，但有網民表示，早在晚上7時許已見到警員陪着該兩名幼童，在商場客戶服務中心等候。據上載照片的網民表示，兩名幼童較早時在黃埔天地商場對開的馬路旁被發現，被熱心人帶到商場內及協助報警尋找家長，警員到場後耐心照顧兩童及嘗試問出可以找到家長的線索。該網民又稱，兩名幼童均操廣東話，惟因年紀尚小，表達能力有限；亦有其他人表示目擊當時情況，指警員曾向兩童查詢家長聯絡電話，但電話未能接通。

黃埔兩名衣著單薄的幼童走失，熱心人發現後報警，警員趕至照顧兩童及協助他們尋回家人。（黃埔人•紅磡人•土瓜灣人/Happy Valley Hkd）

根據天文台資料，本港今日一度錄得僅11.5度低溫，是入冬以來最凍。不少人看過兩名幼童的照片後，均關注他們身上只得單薄衣物，「咩家長咁嘅天氣比小朋友著短衫褲？」、「竟然外套都冇件？」、「阿Sir可唔可以幫佢保暖先呀？」另有網民則稱：「頭先見到警察叔叔比左（畀咗）件外套，其中一個細路，帶埋佢地（哋）兩個往紅磡方向行」。

消息指，事發時該兩名分別3歲和4歲的男童由祖母陪同外出，其間祖母前往洗手間，出來後驚見兩童走失了。有熱心市民在晚上約7時半發現該兩名幼童後報警求助。警方其後成功聯絡到該名祖母，將兩名幼童交回她照顧。