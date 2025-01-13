大澳山火｜焚燒逾20小時仍未熄　火勢中午受控　GFS續擲水彈

紅色火災危險警告仍然生效，其中大澳的山火，由昨日（12日）下午焚燒至今日下午1時，超過20小時仍未熄滅。消防處指火勢於下午12時30分受到控制，消防員正動用山火拍撲滅山火，政府飛行服務隊亦派直升機到現場投擲水彈協助灌救。



消防處在facebook表示，過去週末接獲多區數十宗山火報告。在消防處、政府飛行服務隊、漁護署、民安隊等各個政府部門的共同努力下，現時除了大嶼山獅山的山火外，其他各區山火已被撲熄，獅山的山火亦已受控。

消防處在facebook表示，過去週末接獲多區數十宗山火報告，獅山的山火已受控。（消防處fb圖片）

山火位置濃煙四起，席捲半空。（吳美松攝）

昨日（12日）下午4時51分，大澳天利苑對開的獅山、近華光古廟附近發生山火，一度出現兩條長約100米火線。政府飛行服務隊（GFS）直升機協助投擲水彈滅火。至今日（13日）早上9時40分仍有3處火頭，每處面積約兩米乘兩米；至11時15分又增加至5處火頭，每處5米乘5米，消防員正用山火拍、背泵和手鋸撲救。

元朗山火｜雞公嶺火波及牛潭尾路及壆圍 現40及20米火線漫天灰燼

元朗山火｜雞公嶺多處起火冒煙 民安隊冒寒登山 以山火拍助撲火

消防處呼籲市民如遇上山火，請保持鎮定：

🔹觀察山火蔓延方向，避免向山火同一方向逃生

🔹選擇植物較稀疏的地方走避

🔹記下山火位置，在安全情況下報警求助

🔹即使山火在前方遠處，仍應馬上折返離開