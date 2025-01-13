30歲非華裔獨行賊涉23店舖盜竊案被捕　偷4.3萬元健康及保健產品

警方拘捕一名30歲非華裔男子，涉嫌與2024年11月至2025年1月期間在全港多區發生的23宗店舖盜竊案件有關。被偷財物主要針對健康產品及保健產品，損失金額總值港幣4.3萬元。



沙田警區情報組主管督察麥慧明指出，去年12月底至今年1月，警方接報指沙田區多宗店舖遭人偷取健康產品及保健產品。沙田警區刑事部展開深入調查，通過情報搜集及分析大量閉路電視片段，成功鎖定一名犯案男子的身份。今日（1月13日），人員在油麻地將該名男子拘捕，並檢獲被捕男子犯案時所穿着的部分衣物。

經進一步調查後，警方發現被捕男子，同時涉及另外22宗全港多區發生的店舖盜竊案件，被盜財物主要健康產品及保健產品。調查顯示，被捕人單獨犯案，進入店舖後趁職員沒留意情況下作案。被捕男子仍然被警方扣查，稍後會以盜竊罪落案起訴。

沙田警區情報組主管督察麥慧明交代案情。（警方提供）

警方重申，「盜竊罪」是一項嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，一經定罪，最高可被判處監禁10年。

最後，警方呼籲市民切勿因一時貪念以身試法，另外，警方亦提醒店舖職員時刻保持警覺。如發現店鋪有可疑人物出沒，請即時聯絡警方。