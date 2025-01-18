車Cam｜電動單車失控飆前　男子路中心撻落地　網民：好大馬力

網上今日（18日）流傳一段車Cam影片，拍攝於下午5時半，一名男子駕駛一輛電動單車，在元朗同樂街行人路上等候橫過馬路。他待路面無車，準備發動電動單車時，疑電動單車失靈，沒有反應，男子見狀雙手捉住手把猛力一搖。似乎這一招「修理方法」見效，電動單車重新發動，男子驅車前行，但單車起步速度頗快，衝前1、2米，男子險失平衡，立時雙腳著地穩住身體。



詎料他再度騎上單車之際，單車頓變成「脫疆野馬」失控飆前，男子未有及時鬆手，慘被拖前數米，再整個人背部著地，撻落路面。男子之後自行站起，把單車扶正及推至路邊。



電動單車失控飆前，男子亦被拖前數米。（Lau Wing Kit/車CAM L）

影片引起網民熱議，但大多都抱看熱鬧的心態，有人引用經典電影對白「記住，人要惡過車」，獲不少人點讚。有人笑稱：「做唔到人車合一，自然就人車分離。」、「我知我唔應該笑，但真係忍不住」、「大撻地表演」、「好大馬力」。亦有人對電動可移動工具的安全性感憂慮，「唔怪得要禁」。

+ 4

警方曾多次重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元及監禁12個月。