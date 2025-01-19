天眼直擊｜荃灣士多遭2歹徒淋紅油、扔追數傳單　疑涉裝修費糾紛

今日（19日）上午10時20分，荃灣三陂坊2號地下一間士多，懷疑因為少東捲入裝修糾紛，遭人淋紅油、灑追數傳單，嚇煞東主老夫婦。警方將列作刑事毀壞處理。



荃灣三陂坊2號地下一間士多，懷疑因為少東捲入裝修糾紛，遭人淋紅油、灑追數傳單。（黃學潤攝）

荃灣三陂坊2號地下一間士多，懷疑因為少東捲入裝修糾紛，遭人淋紅油、灑追數傳單。（黃學潤攝）

受害人陳先生表示，事發於今早10時許，士多已開始營業，當時其母親在店內看舖，惟突然有2名男子進入店內淋紅油，自己如廁後返舖得悉於是報警。他指，數年前在沙田碩門邨替一名女子裝修單位，工程費總共是23萬元，對方支付了15萬元，當時只剩傢俬部份尚未完工，但對方突然要求取回8萬工程費，雙方無法達成共識，於是陳先生遭對方追數。他又指，數年前已被找過麻煩，數日前士多亦曾被扔追數傳單，至今日再次被對方追數淋紅油。

士多遭淋紅油。（黃學潤攝）

士多遭淋紅油。（黃學潤攝）

士多遭淋紅油。（黃學潤攝）

閉路電視片段可見，一名頭戴鴨舌帽、戴口罩、手套、身穿白色衫及黑色褲，手拿紅色膠桶紅油的男子及另一名戴口罩的同黨走進店內，首先向女店主詢問威士忌、軒尼斯價錢，女店主於是拿出一樽酒，豈料拿紅色膠桶紅油的男子突然發惡向女店主及酒櫃淋潑紅油，更向其扔紅色膠桶，再隨手拿起店內的飲品樽砸舖，最後兩名歹徒離開店鋪。

歹徒向店內淋紅油。（閉路電視片段）

另一閉路電視片段可見，顯示上周四（16日）傍晚時份，2名黑衣、戴口罩的歹徒向店內灑溪錢後離開。陳先生的父親憶述，歹徒扔完溪錢及追數傳單後，店主追出店外，「佢（歹徒）就走！」

歹徒扔溪錢。（閉路電視片段）

歹徒扔追數傳單。（閉路電視片段）

陳先生的父親追出店外。（閉路電視片段）

陳先生的父親憶述，歹徒扔完溪錢及追數傳單後，他追出店外，「佢（歹徒）就走！」（黃學潤攝）