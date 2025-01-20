天眼直擊｜獨行賊夜潛元朗廈村　3小時遊3村疑踩線　開閘遇村民逃

年近歲晚，是竊賊作案高峰期，巿民要小心門戶。經常成為爆竊匪目標的元朗廈村，今日（20日）凌晨再現獨行可疑男子懷疑踩線，社交平台Facebook專頁「厦村鄉」管理員發文並上載7段閉路電視影片，拍攝到一名行蹤鬼祟、戴帽及口罩遮掩臉龐的可疑男子，在約3小時內遊走廈村內的3條村，分別是新圍、錫降村、東頭村，後來他成功打開一村屋鐵閘，正當檢查木門時，疑剛好有村民出門上班，只好作罷匆匆離去。整個過程中，共有7支閉路電視拍攝到他的一舉一動及裝束。



警方則於清晨接獲錫降村村民報案，指單位被爆竊及偷去現金。



2025年1月20日凌晨，一名戴鴨舌帽及口罩，疑穿着黑衫黑褲的男子到厦村多條村踩線，圖為錫降村。（鄧建彰/廈村鄉FACEBOOK）

專頁管理員指，今日凌晨一名戴鴨舌帽及口罩，疑穿着黑衫黑褲的男子到厦村多條村踩線，窺探多間村屋有沒有鎖好門窗，拿出懷疑開鎖工具在村屋門口徘徊，留意有沒有可爆竊的單位。

管理員整理各村資訊及閉路電視影片後，相信該男子在凌晨近3時先到近新圍，約1小時後到了錫降村，並在凌晨5時43分到東頭村，剛好有村民外出上班，賊人遂逃去。管理員提醒村民若發現有陌生人入村，尤其是戴口罩或鴨舌帽，立即致電999報警。

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從管理員上傳的影片可見，該名男子戴有手套。他先在新圍的村屋外遊走，雙手插袋，放輕腳步，四處張望，又曾跨過停車場的繩索走進村屋範圍。後來他到達錫降村，在村屋之間的窄巷遊走，多次持電筒照向村屋閘門鎖匙孔，又嘗試以工具開鎖，但均事敗。最後他在東頭村一村屋門外徘徊，成功打開單位地下鐵閘，正檢查木門門鎖時，疑有村民出門，他察覺後徐徐地關上鐵閘並離開，有村民及後追出查看。

警方今早6時接獲錫降村一男子報案，指發現有人曾進入其單位，有撬門痕跡，屋內有現金不見了，懷疑被人爆竊。案件列爆竊案處理，交由元朗警區刑事調查隊跟進。

▼2024年12月26日偷單車▼

元朗厦村過往時有竊匪。2024年12月26日，一名男子獨自走進厦村的錫降村，走近村屋時蓋上帽子，最後鬼祟地走向停泊單車的地方，數秒後得手，偷去一架單車後逃去。

2024年11月9日晚上，元朗石埗路西一間村屋住所有搜掠痕跡，經初步點算後，證實2萬元現金，手飾、金器和手袋遭到盜去，當時估計財物至少市值50萬元。

2024年6月10日，田心村晚上亦發生爆竊案，有村民將一條CCTV片段放上網，拍攝到獨行賊輕巧地爬越外牆，再埋伏等候單位住戶外出，爬上露台進入單位作案。價值15萬的勞力士手錶及總值1萬港元的外幣被偷去。

▼2024年6月10田心村爆竊▼