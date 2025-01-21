渣甸山衛信道冷氣維修工墮梯不治　遺孀及女兒今早認屍　神情哀傷

港島渣甸山衛信道昨日（20日）發生致命工業意外，一名58歲姓黎冷氣維修男工人，在天台以木梯工作期間疑墮地暈倒，送院搶救不治。勞工處已向涉事承建商發出「暫時停工通知書」，直至處方信納承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。今日（21日）上午，工業傷亡權益會（工權會）職員陪同死者的妻子及女兒到西區公眾殮房辦理認屍手續，家屬在殮房逗留一段時間後離開，神情哀傷，全程不發一言。



工權會職員陪同死者的妻子及女兒到西區公眾殮房辦理認屍手續。（黃偉民攝）

58歲姓黎死者是一名維修工人，當日他於天台維修冷氣機時不慎絆倒，繼而從1.5米高木梯墮下傷及頭部，陷入昏迷，被送往律敦治醫院後證實死亡。消息稱，死者沒有長期病患，生前與妻子及女兒同住；黎男與朋友合夥經營冷氣工程，為家中經濟支柱。由於黎太為家庭主婦、女兒仍就讀大學，工業傷亡權益會已接觸家屬，提供適切協助。

男子工作期間暈倒，昏迷送院不治。（馬耀文攝）

勞工處表示現正調查在渣甸山發生的一宗致命工作意外，一名男子在安裝冷氣機期間從木摺梯墮下，送院後證實不治。處方稱對事件十分難過，並對死者家屬致以深切慰問。

勞工處指接報後已即時派員到場調查，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該獨立屋進行冷氣工程，直至我們信納有關承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。處方強調，正全速調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。