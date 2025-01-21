葵涌公司失竊4噸花膠值$229萬　警閃電拘5男起大部分贓物調查名車

葵涌一間公司前日（19日）被爆竊，賊人盜去逾4噸花膠，總值229萬元，然後網上租車及聯絡速遞公司運贓。警方追查不足24小時，極速拘捕5名男子，並在上水及粉嶺流水響貨倉，起回大部分失物。被捕人士包括物流公司東主兩兄弟和上水貨倉倉主，其中兩人為黑工。



葵青警區署理副指揮官、署理高級警司鍾雅倫表示，目前尚有1,000多公斤花膠下落不明，不排除已被運離本港，警方會繼續追查。流水響貨倉現場可見，內有多輛汽車，包括林寶堅尼跑車，警調查是否與案有關。



葵涌一間公司1月19日被爆竊，遭盜去逾4噸花膠，警方調查後拘捕5名疑犯，並在粉嶺流水響一個貨倉內，起回其中3.5噸花膠。（林振華攝）

遇竊公司位於葵涌葵榮路安發工業大廈內。葵青警區情報組主管督察伍穎欣表示，賊人於前日晚上7時潛入大廈，破壞一公司的鐵閘及木門，盜去共150包花膠，價值229萬元。物主昨午（20日）發現花膠被盜去後，立即報警求助。

葵涌一間公司1月19日被爆竊，遭盜去逾4噸花膠，警方調查後拘捕5名疑犯，並在粉嶺流水響一個貨倉內，起回其中3.5噸花膠。（林振華攝）

葵青警區刑事部及葵涌分區特遣隊經深入情報分析，發現賊人聯絡兩間速遞公司，用不同網上平台租用兩輛貨車，將花膠分別送到錦田錦莆路及上水深港中心貨倉。探員其後成功鎖定5名疑犯，昨晚在上水深港中心貨倉埋伏，拘捕一名34歲男子，並在其貨倉內尋回一包花膠。

警方經進一步調查後，再鎖定另外一個位於粉嶺流水響的貨倉，今早到場搜捕，拘捕4名介乎37至51歲的男子，包括兩名持雙程證的黑工，並起回約3,500公斤（3.5噸）花膠。現場所見，流水響貨倉內除放有警方起回的大批花膠，亦有多輛名車，包括林寶堅尼跑車，警方正調查是否與案有關。

葵涌一間公司1月19日被爆竊，遭盜去逾4噸花膠，警方調查後拘捕5名疑犯，並在粉嶺流水響一個貨倉內，起回其中3.5噸花膠。貨倉內亦有多輛汽車，包括林寶堅尼跑車，據知屬其中一名被捕人所有。（林振華攝）

5名被捕男子當中，兩名分別51歲和47歲姓鄭男子為兄弟，是物流公司東主和涉案流水響貨倉的負責人，據知該批汽車為他們所有；在上水貨倉被捕的34歲男子則是該貨倉的負責人，另有兩人報稱無業。他們涉嫌「串謀爆竊」及「處理贓物」罪被捕，正被扣查。案件交由葵青警區重案經第二隊跟進，據知，警方仍在調查疑犯是如何得知大批涉案花膠的儲存地點資料。

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鍾雅倫形容匪徒「非常狡猾」，用網上出租的貨車運送贓物，更涉及不止一架車，貨車載貨後亦經過幾個不同地方，包括街邊及臨時貨倉，最後才「百鳥歸巢」將贓物運到流水響的貨倉，企圖擾亂警方追蹤及追查閉路電視，但警方最終仍成功尋獲貨倉。

他又指，被盜花膠當中3,500公斤已尋回，仍有1,000多公斤不知所終，不排除已被運離香港，警方會繼續追查。

葵涌一間公司1月19日被爆竊，遭盜去逾4噸花膠，警方調查後拘捕5名疑犯，並在粉嶺流水響一個貨倉內，起回其中3.5噸花膠。其中一名被捕人黑布蒙頭由警員押走。（林振華攝）

伍穎欣指出，今年1月至今，葵青區內已發生6宗入屋犯法罪案件。警方重申，入屋犯法罪是嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第11條，一經定罪最高可判監14年。

年近歲晚，盜竊案件時有發生，警方提醒不論住宅或工廈單位都應加強防盜，例如安裝堅固門鎖及閉路電視系統；長假期期間市民如要外出，應鎖好門窗，以免不法之徒有機可乘。另外，警方呼籲速遞貨車司機不應承接來歷不明的貨物，如發現可疑人或貨物，應立即聯絡警方。