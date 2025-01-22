警大埔上水冚兩樓上非法竹館　拘15人包括兩男女主持

大埔警區特別職務隊人員經深入調查後，今日（22日）下午突擊搜查大埔及上水樓上單位，搗破兩個懷疑非法麻雀賭檔。警方一共檢獲3張電動麻雀枱、6副麻雀賭具、一批家具及2,580元現金。行動中，警員共拘捕15人，包括兩名賭場主持人及13名賭客，其中10人已被落案起訴。



大埔警區在大埔富善街及上水巡撫街搗破兩個懷疑非法麻雀賭檔，一共拘捕15人。（警方提供）

行動中，人員於大埔富善街一單位內，拘捕一名49歲姓林本地女負責人，涉嫌「經營賭博場所」。該單位內6男1女（49至73歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

人員亦於上水巡撫街一單位內，以涉嫌「經營賭博場所」拘捕一名64歲姓戴本地男負責人。單位內2男4女（46至67歲），包括一名內地女子，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

大埔警區在大埔富善街及上水巡撫街搗破兩個懷疑非法麻雀賭檔，一共拘捕15人。（警方提供）

兩名被捕賭檔負責人已各被暫控一項「經營賭博場所」罪；另外，其中8名本地被捕人已各被暫控一項「在賭博場所內賭博」罪，案件將於2月13日在粉嶺裁判法院提堂。其餘被捕人已獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到。

根據香港法例148章《賭博條例》，「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。