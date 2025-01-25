灣仔寶馬遇查　男司機涉拒吹波波被捕　涉案司機是唐述總廚周世韜

今日（25日）凌晨4時許，港島總區交通部在灣仔告士打道近盧押道設置路障，其間白色寶馬私家車駛近，並往另一個路口離開，警員認為有可疑，於是展開追截，寶馬駛往告士打道、盧押道、謝斐道、駱克道、菲林明道，最後在菲林明道和港灣道交界時被警方截停，車程大約750米。



涉案男司機拒絕進行酒精呼氣測試，在場接受調查，據了解，涉案司機是高級中菜餐廳「唐述」行政總廚周世韜。

涉事司機報稱頸痛不適，在場接受初步治理，隨後清醒由救護車送往律敦治醫院，進行進一步治理。（李家傑攝）

寶馬上有一名來自台灣的女子，她案發時身上沒有護照，警方將她帶走，以跟進是否逾期居留。

警方在場調查。（李家傑攝）

涉案司機拒「吹波波」被捕 同行台灣女伴被帶走

據了解，車上一名大約40歲男司機身上有酒氣，但他涉嫌拒絕進行酒精呼氣測試，甚至揚言認識城中知名人士，最終被捕，涉事司機報稱頸痛不適，在場接受初步治理，隨後清醒由救護車送往律敦治醫院，進行進一步治理。

另外，寶馬上有一名來自台灣的女子，她案發時身上沒有護照，警方將她帶走，以跟進是否逾期居留。

高級中菜餐廳「唐述」行政總廚周世韜自15歲正式入行，20歲成為餐廳大廚，入廚逾25年，曾出掌多間著名食府的行政總廚，亦曾參與不少教學及顧問工作。（網上圖片）

涉案司機是高級中菜餐廳「唐述」行政總廚周世韜

根據涉事寶馬行車證及其他資料，涉案司機是高級中菜餐廳「唐述」行政總廚周世韜，其官網介紹周自15歲正式入行，20歲成為餐廳大廚，入廚逾25年，曾出掌多間著名食府的行政總廚，亦曾參與不少教學及顧問工作。

周不時接受訪問，表示在中菜界打滾，學習百家的烹調技法，再創作出自己獨特的風格，獲得其他人賞識邀請他合作，在香港中環國際金融中心經營「唐述」。

涉事寶馬當時沿德士古道往青衣方向行駛，駛過葵福道路口，向前駛近交通燈。（網上影片截圖）

涉事寶馬突高速倒後駛走 網民批評︰港版天能

涉事白色寶馬私家車2013年12月在運輸署首次登記，過往曾經在網上引起熱話，「車cam」拍攝到2022年12月11日上午7時許，涉事寶馬當時沿德士古道往青衣方向行駛，駛過葵福道路口，當向前駛近交通燈時，突然趁後方無車，立即高速倒後，繼而駛至葵福道路口，再駛入葵福道，過程比較驚險，當時引來網民批評「唔講以為倒帶」、「港版天能」、「舉報啦」。