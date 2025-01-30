深水埗唐樓火警｜居民突被濃煙嗆醒　靠開手機電筒照明向消防求救

深水埗今日（30日）年初二發生火警。元州街56號一幢唐樓約6單位突然冒出濃煙。消防接報到場，開喉救火，並升起鋼梯救出2名住客。2名獲救人士吸入濃煙不適，其中一人須由救護車送院治理。火警中，共有4人須送院。



其中一名由雲梯救下的獲救者張先生表示，他居住在7樓，事發時與母親在家中熟睡，惟「突然之間瞓下瞓下嗆醒咗......當時好似扎醒咗唞唔到氣，（聞到）好刺鼻嘅味道！」結果他一打開房門發現全屋濃煙密布，甚至用電話電筒照明也看不清旁邊的房間，更不能出門逃生。於是他立即報警，消防到場後，他在窗戶的縫隙打開手機照明，示意消防員他的位置，消防人員其後升起鋼梯救出母子二人。



消防到場後，他在窗戶的縫隙打開手機照明，示意消防員他的位置，人員其後升起鋼梯救出母子二人。（陳永武攝）

消防員升起鋼梯救出兩人。(陳永武攝)

居住在8樓的梁先生由消防協助逃生，他指，「全部煙沖曬入屋！」，逃出時披上錫紙保暖。

居住在8樓的梁先生由消防協助逃生，他指，「全部煙沖曬入屋！」，逃出時披上錫紙保暖。（陳永武攝）

居住在5樓的胡先生表示，約4時半聽到「砰砰嘭嘭」不知道發生什麽事，望出窗外發現「紅晒」，其後自行行樓梯逃生，「好多濃煙，遲一步都走唔落嚟！」

居住在5樓的胡先生表示，「好多濃煙，遲一步都走唔落嚟！」（陳永武攝）

清晨6時半左右，據報元州街56號一幢唐樓，大約6單位突然冒出濃煙。消防接獲多個火警報告，派出消防車及救護車到場。消防員經現場評估後，升起鋼梯到涉事樓層位置，救出兩名住客。消防開喉灌救，大約半小時後將火救熄。消防處於上午7時09分發出停止動員訊息。

兩名獲救人士均無受傷，但吸入濃煙不適，其中一人須由救護車送院治理；同時協助居民疏散到安全位置，部份人士須由消防員戴上面罩呼吸器。其中一人因情緒激動，不停哭泣，隨後登上救護車在場檢查。

消防升起鋼梯協助營救。(陳永武攝)

消防升起鋼梯協助營救。(陳永武攝)

消防升起鋼梯在涉事大廈救出兩人。(陳永武攝)

涉事單位起火，冒出濃煙。 (陳永武攝)

其中一名住客乘雲梯到地面，再由救護車送院。(陳永武攝)

一名住客情緒激動送院。(陳永武攝)

就現場所見，大量濃煙從大廈冒出湧上半空。警方在現場設立指揮崗位協助居民。當局暫時未收到傷亡報告。受事故影響，元州街近欽州街一段全線封閉。