兩行山客飛鵝山迷路遇峭壁報警　上小紅書謝救援﹕下山腿抖的厲害

大年初三赤口不宜拜年，不少人選擇行山「行個大運」，但不熟路隨時令自己身陷險境。小紅書一名女網民今日（31日）便發文講述自己行山時遇到的驚險事件，綜合其帖文及留言，相信她與同伴今日下午欲登上飛鵝山，其間懷疑走錯路，「好像到自殺崖中間，坡度目測感覺有七八十度，實在沒路不夠膽往上，太過驚險」。後來他們報警求助，消防員上山後尋獲他們，「沿壁橫着走到正常山路，下山腿抖的厲害，至今我做過最大膽量驚恐的事」。



他們最終由消防員陪同下，安全回到下山，在帖文中她特別感謝消防員，「走的太急登記信息沒得大方親口和你們道謝，辛苦了！謝謝你」，她特別希望找到把手套借給她並幫助她下山的消防員。



該名女網民亦有上傳兩張照片，其中一幅為一幅數十米高的岩壁，難以攀爬；另一張照片疑是她被困時拍攝的城景照片。

其他網友到帖文中留言提醒，「日後還是要看着軌跡走，跟着軌跡沒有迷路過」，並推介她參考小紅書上的香港遠足路綫。

女網民在帖文中特別感謝消防員，「走的太急登記信息沒得大方親口和你們道謝，辛苦了！謝謝你」，她特別希望找到把手套借給她並幫助她下山的消防員。（小紅書）

今日（31日）下午近2時，警方及消防接獲報案，指一名持香港身份證的中國籍45歲男子，連同一名持雙程證的24歲中國籍女子，兩人為親戚關係，擬登上飛鵝山山頂時，疑因山路太斜而無法前行。消防員到場後尋獲兩人，他們均清醒，沒有受傷，由消防員陪同返回主要幹道後自行離開。