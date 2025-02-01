初三赤口︱海洋公園兩家庭因排隊打尖互罵推撞　職員：唔好再郁手

昨日（1月31日）為大年初三赤口，有網民在小紅書上載一段影片，有一個操廣東話家庭與一批操普通話人士在海洋公園乘搭海洋列車時，疑因排隊問題發生糾紛。《香港01》正向海洋公園查詢。



影片全長1分48秒，影片開首一對手抱小孩、操廣東話的男女及一名穿紫色外套的婦人，正指罵兩名操普通話女子及一名黑衣男。期間抱著小孩的女子用廣東話大喊：「我要報警！」，一名職員勸阻兩批人士，站在另一邊的白衣女子則用普通話說：「不要不要！」

紫衣婦人從後出手並用身軀推撞對方，兩批人士展開罵戰。操廣東話的杏衣男大喊：「你係咁撞過嚟！」，兩名職員隨見狀上前分隔兩批人士，並不斷說：「冷靜先！冷靜先！」、「唔好再郁手啦！」

紫衣婦人從後出手並用身軀推撞白衣女，兩批人士展開罵戰。（網上影片截圖）

雙方稍為冷靜下來後，杏衣男返回海洋列車取回嬰兒車，同時黑衣男與其同行女子走到左邊另一個月台位置欲登上海洋列車，紫衣婦人隨即指罵：「唔好走呀！」，背後有一名男聲道：「係咁撞埋嚟，X你老X！」；又一把女聲喊著：「佢哋打尖！」。紫衣婦人衝上另一個月台欲阻止黑衣男等人上車，杏衣男則拉著其手阻止她。列車關門後仍可見兩人仍在指罵黑衣男等人，影片到此結束。

根據片主描述，事發時為昨日下午約5時27分，一名穿黑衣、操普通話的男子疑在排隊時「打尖」，而後方疑為同行人士一同「往前擠」，引來前方一個香港家庭不滿並向職員投訴。該批人士經職員提醒後才願意回到後方排隊，惟當海洋列車到站時，黑衣男再一次衝到最前方，與香港家庭發生衝突。