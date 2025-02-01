馬鞍山大金鐘9漁護署職員巡查　疑票控非法露營　網民﹕初四啟市

正值農曆新年假期，近日天氣稍為回暖，有市民趁機到郊外露營，享受大自然景色。有網民今日年初四（2月1日）在社交平台上載照片，指在馬鞍山昂平「大金鐘」遇到多名漁農自然護理署人員。相中可見，草地上架起了3個露營帳幕，旁邊放有露營椅。有漁護署人員手持文件，亦有人員為其中一個帳幕拍照記錄，懷疑是票控涉嫌非法露營的人。



有其他網民看過照片後，留言指「馬鞍山昂坪，熱門地點」，也有人指政府人員農曆新年「初四啟市」、「開年」；有人則認為露營者「唔做足功課，明知呢個位重點巡邏，一定要晚行朝拆」。《香港01》正就事件向漁護署查詢。

有網民在社交平台上載照片，指今日（2月1日）在馬鞍山昂平大金鐘遇到漁護署人員巡查。相中可見，漁護署人員疑正在票控非法露營的人。（fb露營草民部落/Bryan Ravanzo）

翻查資料，漁護署去年亦曾在農曆新年期間加強巡邏郊野公園，合共向50名在郊野公園違例露營及10名違例使用單車人士執法。

根據香港法例第208A章《郊野公園及特別地區規例》第11(3)條，任何人不得在郊野公園或特別地區內露營或建立帳幕或臨時遮蔽處，一經定罪，最高可分別被判罰款2,000元及監禁3個月。但在以下情況下進行則除外：

(a)按照總監所批給的許可證的規定；及

(b)在指定露營地點內。

▼漁護署2024年農曆新年在郊野公園執法▼



漁護署2024年農曆新年期間，加強在郊野公園、執法及宣傳教育，其間共向50名於郊野公園違例露營及10名違例使用單車人士採取執法行動。（漁護署fb）

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漁護署全港設41露營地點 郊野公園其他地方露營屬違法

漁護署網頁顯示，現時香港郊野公園設有41個露營地點，讓市民享受郊野樂趣，其中馬鞍山郊野公園昂平營地為中型營地，即提供25至50個潛在營位。署方資料指出，高536米的大金鐘是昂平營地附近其中一個景點。該署並提醒，由於過去12個月的降雨量極少，多個露營地點的水源供應或會受到影響，在計劃行程時應先了解各露營地點的水源狀況，露營人士可能需要自行帶備足夠的食水用以飲用及煮食。