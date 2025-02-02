珍惜生命｜藍田中年漢失蹤一日　被揭伏屍飛鵝山自殺崖

一名男子懷疑在飛鵝山失蹤。前日（1月31日）早上10時10分，一名47歲男子離開藍田滙景花園後，便告失蹤，家人報警求助。至昨日（2月1日）下午4時34分，事主家人由iPad，發現事主手機訊號正顯示地址位於飛鵝山自殺崖一帶。



消防聞訊派遣人員上山搜索，政府飛行服務隊亦出動直升機搜救，去到昨日傍晚，救援人員在自殺崖一帶發現事主，惜當場死亡，人員將遺體吊上直升機，運載到政府飛行服務隊總部。



警方表示，上周五（31日）接獲一名47歲姓溫男子的家人報案，指與該名男子失去聯絡，警方、消防處及飛行服務隊人員經搜救後，昨日（1日）大約傍晚6時發現該名男子倒臥在飛鵝山一處石崖，他昏迷由直升機救起，送往飛行服務隊總部大樓，其後被證實死亡。死因有待驗屍後確定。據悉，死者任職醫生，疑受情緒問題困擾，曾向家人透露有自殺念頭。

▼2月1日晚上搜救行動情況▼

救援人員將遺體吊上直升機，運載到政府飛行服務隊總部。（陳永武攝）

消防接報到場。（陳永武攝）

消防接報到場。（陳永武攝）

消防接報到場。（陳永武攝）

▼2月1日下午至傍晚搜救行動情況▼

飛行服務隊出動直升機搜救。網上圖片所見，直升機在飛鵝山一帶上空低飛盤旋，其間有用強光燈照射。（Facebook Choi Wan Estate彩雲邨 C Kuen Cheung）

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