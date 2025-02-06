長沙灣車禍｜剷安全島3傷　兩女學生多處傷　Tesla司機涉危駕被捕

長沙灣今午（6日）發生的嚴重車禍，一輛Tesla剷上安全島，再逆線撼七人車，釀成3名途人受傷，包括兩名外出買午飯的中學女生，其中一人被夾兩車之間，一度昏迷。警方表示，Tesla姓麥（33歲）男司機未有受傷，已涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕，正被扣查。



3名受傷途人包括兩名14歲少女，被困於兩車之間的傷者，腳部等全身多處受傷，起初陷於昏迷，幸其後回復清醒，被送往瑪嘉烈醫院治理；另一人亦四肢受傷，清醒送往明愛醫院；剩餘一名姓陳（29歲）男傷者，膝蓋受傷，亦被送往明愛醫院。無辜被波及的七人車姓陳（50歲）男司機幸無受傷，協助調查。

兩車迎頭相撞。（讀者提供）

車禍發生於下午1時，一輛七人車在深旺道近藍海藍天對開燈位候燈，一輛Tesla疑轉彎失控，剷上安全島，再逆線撼向七人車。意外後，3名途人受傷，包括兩名14歲中學女生，其中一女生被困夾於兩車之間，一度昏迷；另一名女學生則受傷坐於路邊，意外亦波及一名男途人。目擊者表示，兩名女學生在安全島等過馬路時，突有一輛黑色私家車「係咁飆過嚟」，其後目睹一名女學生坐在地上，另一個夾在兩車中間。

消息指，涉事Tesla司機精神狀態正常，當時由興華道西右轉入深旺道，司機聲稱車輛失控，剷上卜安全島，撞傷兩名剛購買午餐回校的女學生，繼而迎頭撞向候燈七人車。事後學校老師趕抵現場了解。

Tesla車頭損毀。（黃學潤攝）

受傷學生所屬中學的楊副校長回覆《香港01》表示，兩名女學生均無生命危險，學校已啟動危機應變小組，疏導學生情緒。

教育局則指，十分關注事件，已即時向學校了解情況，得悉學校已啓動危機處理小組作出跟進，並安排學校社工及校本教育心理學家，向受傷及受影響的學生提供輔導。局方會繼續與學校保持緊密聯絡，以提供適切的支援及協助。

Tesla男司機被捕帶署。（黃學潤攝）

Tesla右轉入深旺道時，失控剷上安全島撞傷3途人，包括兩名女學生，再逆線迎撼一輛白色七人車。（黃學潤攝）

Tesla車頭損毀。（黃學潤攝）

涉事白色七人車。（黃學潤攝）

3名傷者送院

一名女學生重創昏迷，被送往瑪嘉烈醫院搶救，幸回復清醒。（鄭嘉惠攝）

白色七人車司機在場協助調查。（黃學潤攝）