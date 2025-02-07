西九龍走廊車禍｜8車連環相撞　25歲肇禍男司機涉危駕被捕

西九龍走廊近宇晴軒，今午（6日）有8車連環相撞，涉及多輛私家車、客貨車及的士，3人受傷，包括一輛值逾300萬元的麥拿侖（McLaren）名車，其中一名25歲非華裔私家車男司機涉嫌危險駕駛罪名被捕。



一輛黑色私家車沿狹窄路肩貼着石壆「擦邊」，從其他車輛旁邊穿越，高速狂飆。（facebook車cam L（香港群組）Bosco Chu）

警方表示，昨日（6日）下午4時52分，5輛私家車、一輛的士和一輛輕型貨車沿西九龍走廊西行，當駛近深盛路9號時，另一輛私家車懷疑失控撞向其中4輛私家車和貨車，其中一輛私家車捱撞後，再撞向餘下一輛私家車和的士，再撞向路邊，的士被撞後再撞向其中一輛私家車。

警員接報到場，發現導致車禍的25歲非華裔私家車男司機被困車內，由消防救出，昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，其後回復清醒。經初步調查，該男司機涉嫌危險駕駛被捕，現正被扣留調查。

其中一名65歲黃姓私家車男司機受傷，清醒被送往明愛醫院治理。

涉事黑色車直撞多輛車。（facebook／車cam L（香港群組）Bosco Chu）

案發後有車Cam片段流出，可見兩條行車線的車輛均有序行駛，突然有一輛黑色私家車，從左邊狹窄路肩貼着石壆「擦邊」，從其他車輛旁邊穿越，高速狂飆。未幾，所有汽車即減速收慢，相信已發生意外。另一片段可見，該車如「打保齡」連環撞向其他客貨車及私家車等，沙塵四起。

網上圖片可見，一名私家車非華裔男司機一度被困駕駛座待救，其後大批消防員到場，司機躺在地上，戴上頭部固定器，即場接受救護員治理。

現場所見，有私家車車頭嚴重損毀，擋風玻璃碎裂；另外的士車尾亦被撞至凹陷，汽車零件四散一地。受車禍影響，西九龍走廊（往葵涌方向）近興華街的全線，一度封閉。

消息指，現場一輛麥拿侖（McLaren）亦被波及，其左邊側鏡被撞毀，車身及輪胎均遭刮花。

西九龍走廊多車相撞。意外中，一名非華裔男司機受傷。（林振華攝）

西九龍走廊多車相撞。意外中，一名非華裔男司機受傷。(戴慧豐攝）

西九龍走廊多車相撞，一名非華裔傷者戴上頭部固定器，即場接受救護員治理。（羅日昇攝）

西九龍走廊多車相撞。意外後，有汽車零件散落一地。（林振華攝）

意外後，有私家車車頭嚴重損毀，零件外露。（戴慧豐攝）

西九龍走廊多車相撞，意外中，一名非華裔男司機受傷。消防在場協助營救。（林振華攝）

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西九龍走廊多車相撞。意外中，一名非華裔男司機受傷，一度坐於車上待援。（網上圖片）

西九龍走廊多車相撞。意外中，一名非華裔男司機受傷，一度坐於車上待援。（網上影片截圖）