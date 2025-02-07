海關破大馬遠洋船走私案　檢$3000萬電子零件　料最終偷運至內地

海關港口及海域科聯同海關有組織罪案調查科展開聯合行動，打擊海運走私活動。海關於1月23日鎖定一個從香港出口到馬來西亞，報稱載有鋁物料的40個海運貨櫃並進行檢查，檢獲一批未列艙單內的電子貨物和零件，包括電腦主機、中央處理器、電路板等，市值約3000萬港元。海關相信該批貨物最終將偷運到內地，如成功走私，相信可逃避300萬港元稅款。



海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任黃穎炘（左）及海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察岑偉平（右）交代案情。（黃煦緻攝）

海關檢$3000萬走私現電子零件。（黃煦緻攝）

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察岑偉平表示，當海關人員進行X光檢查時發現可疑影像，貨櫃內貨物的影像深淺度不一致，顯示貨櫃內的貨物種類非常雜亂。同時，人員發現貨櫃深處有幾個不尋常的陰影，與報稱物料的密度和結構不一。因此，海關相信貨櫃中隱藏走私貨物，並交由海關有組織罪案調查科作進一步跟進。

據了解，貨櫃內的貨物混雜新貨及舊貨，亦有申報的鋁物料，不排除走私分子企圖魚目混珠。

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察岑偉平表示，當海關人員進行X光檢查時發現可疑影像。（黃煦緻攝）

同時，人員發現貨櫃深處有幾個不尋常的陰影，與報稱物料的密度和結構不一。（黃煦緻攝）

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任黃穎炘指，當人員查驗貨櫃時，發現走私份子為掩飾走私貨物，將正當申報、有相當重量的鋁物料，放在近櫃門的位置及貨物上方，從而增加人員查驗難度。最終人員成功在貨櫃較深處搜獲一批未列艙單貨物。

據了解，走私貨物中之價值最高的為電路板，佔總數約8成，其次分別為中央處理器、電腦主機及光纖收發器。

根據海關調查，該批貨物的付運公司是一間內地公司。黃穎炘提到，是次檢獲的電子貨品在內地需求非常龐大，所以海關不排除走私分子為逃避偵查，採取迂迴路線，先將貨物走私到馬來西亞，再通過不同途徑偷運到內地。海關估計，如果成功走私，相信可逃避稅款達300萬港元。

黃穎炘提到，是次檢獲的電子貨品在內地需求非常龐大，所以海關不排除走私分子為逃避偵查，採取迂迴路線，先將貨物走私到馬來西亞，再通過不同途徑偷運到內地。（黃煦緻攝）

此外，據知自前年下半年開始，海關留意有較多往馬來西亞或東南亞地區的走私案件，估計是因早前海關直接打擊前往內地的走私案，令走私分子需要以較迂迴路線前往內地。另外，是次為係今年首宗走私電子貨物到馬來西亞的案件，海關將繼續留意觀察。

案件仍在調查中，海關會繼續針對貨物的來源地、最終目的地及走私分子的背景及資料進行調查，不排除會有涉案人士被捕。

+ 4

海關重申會繼續會繼續透過情報主導和風險評估的原則，全方位打擊各類走私活動。走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。