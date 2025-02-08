鑽石山啟鑽苑商場餐廳冒煙　消防到場處理

撰文：凌逸德
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今日（8日）中午12時48分，鑽石山啟鑽苑商場地下一間餐廳冒煙。消防員接報到場，證實是煮食爐過熱，毋須開喉，事件中無人受傷。

餐廳疑煮食時過熱冒煙。
鑽石山啟鑽苑商場地下一間餐廳冒煙。
啟鑽苑一間餐廳冒煙。
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