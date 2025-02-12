個半月爆竊10垃圾站休息室及工程公司　36歲男掠$4.8萬財物落網

一名36歲非華裔男子，涉嫌自今年1月起，爆竊多個公眾垃圾收集站員工休息室及工程公司。警方經調查後，昨日（11日）以涉嫌「爆竊」及「盜竊」拘捕該名男子，相信他與10宗主要發生在將軍澳及西貢區的案件有關，損失財物總值約4.8萬元，當中最大一宗案件，受害人被盜去約值3萬元的工程工具。



行動中，警方檢取疑犯作案時所穿衣物。（左朗星攝）

警方東九龍總區重案組第二隊高級督察蔡定光表示，相關案件的作案手法「相類似」，疑犯「相當狡猾及小心」，會先駕私家車到目標地點「踩線」，至相關地點深夜無人工作時才作案，以剪鉗或手提式磨機爆開門鎖，入內偷取有價值工程工具及現金等財物。

他又指，由於犯案地點較遠離市區，相對較少閉路電視鏡頭覆蓋，增加警方調查難度。

警方經調查後鎖定涉案36歲非華裔男疑犯，昨日（11日）在粉嶺街頭將他拘捕，檢獲疑犯作案時所穿外套、衣物和鞋等，並在疑為作案所用的車上起回部分失物及作案工具。被捕人報稱任職司機，現正被扣留調查。據悉他已留港逾20年，持有香港身份證。案件交由東九龍總區重案組第二隊跟進，疑犯稍後會被落案起訴兩項「爆竊」罪，明日（13日）在觀塘裁判法院提堂。

警方尋獲疑犯犯案時使用的私家車，在車上檢獲部分失物及作案工具。（左朗星攝）

爆竊是嚴重罪行，根據香港法例210章《盜竊罪條例》第11條，一經定罪最高可被判處14年監禁，警方呼籲市民切勿以身試法。