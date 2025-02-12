紅磡爆水管︱水務署盼今晚12時復供食水　明早繁忙時間前重開快線

今日（12日）上午10時47分，紅磡寶其利街及湖光街交界爆水管。現場圖片可見，大量黃泥水湧出，淹沒行車線及行人路，頓變成「澤國」，當時車輛需要涉水而行。



水務署今晚在「滴惜仔」facebook專頁表示，為減低公眾影響，工程團隊會先進行維修供水管工程，目標在今晚約12時恢復受影響的大廈食水供應；之後會繼續進行排水管維修工程及路面修復工作，現時預計於明日（13日）早上繁忙時間前，先重開受影響的寶其利街快線，以疏導交通，並會在完成餘下慢線的路面修復工作後，於周五（14日）早上繁忙時間前全面重開受影響的行車線。



水務署續指，感謝民政事務總署，當區區議員及關愛隊在是次事故中，為有需要的居民提供適切協助。

水車停泊在湖光街私家路。（李超宇 Jacky Lee Facebook）

運輸署宣布，因水管爆裂，寶其利街介乎大沽街與船澳街之間的全線仍然封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。

現場圖片可見，大量黃泥水湧出，淹沒行車線及行人路，頓變成「澤國」，車輛需要涉水而行。（Connie Ko /黃埔人•紅磡人•土瓜灣人）

水務署早前表示，今日（12日）早上接獲報告指紅磡寶其利街及湖光街交界有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑300毫米食水供水管，遂暫停相關喉管的供水，並進行緊急維修。

受事故影響，寶石戲院大廈和聯成大廈的食水供應暫時受到影響。此外，寶其利街近船澳街交界行車線需暫時封閉，以配合緊急維修工作。署方已聯絡民政事務總署，當區區議員及關愛隊，以了解居民的需要，並在有需要時提供適切協助。署方亦已安裝街喉及提供水車水缸在受停水影響地點作臨時緊急供水。

水務署稱，工程團隊正全力搶修，以盡快恢復相關大廈的食水供應及開放受影響的行車線。署方就有關事故對市民構成不便表示抱歉。