【通宵秩序】楊雪盈實測258巴士客中線上車　舉報的士違泊遭圍攻

崇光百貨SOGO外巴士站長期被違泊的士佔據的問題一直存在，導致巴士要於中線上落客，去年運輸署將該路段的禁區時間延長，由過往早上7時至晚上8時，延長至午夜12時，並禁止的士上落客。惟最近有區議員發現，午夜後的士違泊問題出現，阻礙通宵巴士埋站，影響乘客安全。 灣仔區議員楊雪盈上月多次於午夜時份前往SOGO外的巴士站察看，並紀錄違泊的士及需中線上落客的數據，發現午夜12時至2時期間，有近500多名巴士乘客使用該巴士站，當中有近一半需要於中線上車下車。最高峰有十多部的士排隊，佔領巴士站。楊雪盈建議，運輸署將巴士站前三個可供的士上落客的位置，劃成雙黃線，讓的士於巴士站後方的電業城進行上落客。

十多架的士排隊等客，車龍佔用了巴士站，令巴士無法埋站，要於中線上落客。（賴南秋攝）

區議員踩場被的士司機圍攻 上月19日楊雪盈於社交網站直播SOGO對出巴士站的士違泊情況，當時有10多部的士排隊，由等位開始排到巴士站後電業城位置，的士車龍霸佔了整個巴士站，巴士因此無法埋站，乘客於中線上下車。楊雪盈於直播期間，報警要求警方驅趕違泊的士，於等待警察到來的一個多小時，直播中收到不少疑似的士司機的留言，斥她「博出位」，質疑為何針對的士，留言中不乏粗言穢語。

楊雪盈多次到SOGO對出察看的士違泊情況。（賴南秋攝） 午夜一半巴士乘客中線上落 直播事件後，楊雪盈多次於深夜到上址進行違泊的士及巴士乘客中線上落統計，發現午夜時份巴士站使用率頗高，以11月29日午夜12時至2時為例，該時段相信是尾班車及通宵頭班車的接交時段，兩小時內有85班次的巴士，525名乘客上落客，當中有258人於中線上落巴士，佔總數近一半，「有幾次數車嘅時候，有啲乘客從後邊嘅巴士站落車要轉去前面嘅巴士，就咁係他中線向前奔跑，一個人係中線奔跑係件好危險嘅事。」 十多架的士佔用巴士站等客 為何巴士未能埋站？因同一時段，巴士站大部分時間都被的士佔據。楊雪盈稱，最高峰時有十多架的士排隊等客，的士平均排隊時間為9分鐘。而楊雪盈亦統計了百德新街的士站情況，發現的士站等候時間為6分鐘，比SOGO對出更快接到客。

十多輛的士排開等客。（賴南秋攝）

屢收投訴 冀運輸署加指示牌

過去一年，楊雪盈不時收到投訴指，SOGO對出的士違泊情況嚴重，巴士無法埋站，逼不得已在中線上落客，對乘客安全帶來影響。為何的士司機會聚集於該處等客？她認為是因上址沒有清晰的指示牌令的士司機或乘客知道，前方百德新街便有的士站，建議運輸署於SOGO巴士站附近的鐵欄，加上顯示的士站位置的地圖指示牌，讓大家善用原有的士站。

促劃雙黃線禁違泊

現時SOGO巴士站8P路線站前的3個車位，於午夜12點至早上7時前可供的士「即上、即落、即走」，楊雪盈認為，可考慮將該3個車位劃成雙黃線，讓的士司機從後面的電業城位置進行「即上、即落、即走」，「通常可以放到3架的士，第4架就會頂到後邊巴士站。」她認為，前面的三個位開始排隊，的士容易排到去巴士站位置，佔用了巴士站，「有啲老人家或者輪椅人士，如果的士埋唔到站，中線佢地係好難上落。」

楊雪盈建議將燈位後的三個車位位置劃成雙黃線，讓的士從巴士站後方的電業城上落客。（賴南秋攝）

的士司機解構冒險違泊原因

香港01記者上月多次到上址了解情況，發現午夜後的確有不少的士停在該巴士站排隊等客，導致巴士需於中線上落客，有巴士司機表示擔心乘客於中線上落有危險。明明一街之隔便有的士站，為何的士司機仍冒險違泊該處等客？有的士司機向記者透露，該位置是十字路口，附近多夜場及酒吧，是人流最多的地方，「成個銅鑼灣區都冇地方擺，好靜，呢個位算最旺。」有的士司機稱，不少乘客致電預約的士習慣了要求在該處上車，知道該處不能停下等客，一旦接到預約的士服務的客人即走。

巴士司機不時向工會反映問題 憂出事難判責任誰屬

巴士業職工會聯盟副主席林錦標稱，不少收到巴士司機反映，因的士違泊午夜尾班車或通宵車無法埋站，需於中線上落客，「12點後尾班車同通宵車係出邊上落，要行出馬路好唔方便。」林錦標透露，若有輪椅乘客要上落，巴士司機會響號趕的士離開巴士站，讓輪椅乘客上落。林錦標擔心因的士違泊，乘客行出中線上落車時受傷，責任誰屬，「有咩受傷，（巴士司機）水洗都唔清。」林認為，政府應將乘客的安全放在首位，不要等有意外發生始行動。

林錦標建議在巴士站安裝監控器

林錦標稱，過去曾向運輸署反應，對方稱會要求警方加強執法。林表示，該處有警察執法時情況的確有改善，但警察無法長期在此，縱使劃雙黃線亦不完全有阻嚇力，他建議在巴士站附近安裝監控器，拍下違泊車輛車牌，將違泊的車輛進行檢控。

銅鑼灣sogo附近設有交通標誌，顯示的士站位置。（蔡正邦攝）

運輸署最近有接獲公眾反映問題 已與各工會聯絡

運輸署回應指，最近有接獲公眾反映，指有部分的士司機在銅鑼灣軒尼詩道近崇光百貨外巴士站等候乘客，特別是在晚間至深夜時分，影響巴士站運作及乘客上落。爲改善有關情況，運輸署已聯絡各市區的士工會、商會及電召台，提醒各業界及會員司機不可在該處等候乘客（即使在非禁區時段），以免阻礙該巴士站運作及上落乘客。署方亦會檢視該處的行人指示標誌，引導市民前往鄰近的士站乘搭的士，運輸署亦已向警方反映情況及要求加強執法。

城巴及新巴回應指，公司一直十分關注巴士站違例泊車之問題，並曾多次向政府部門反映，要求警方加強執法，讓巴士站保持暢通以供乘客上落。而九巴回應指，九巴外勤人員在巡查期間如發現任何違例泊車，會報警處理。