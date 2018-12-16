【極限活動】赤膊男獅子山峰走繩索　遭強風吹倒空中跌坐

一名赤膊男子，昨日（15日）在獅子山峰扣上繩索，半空中「踩鋼線」，期間更一度失手滑下，跌坐繩索上，驚險萬分！幸好他一早做足安全措施，自行爬上繩索繼續行走，在場人士無不抹一額汗。

有目擊事件的行山客發現事主在山頭掛上中英對照告示，提醒途經人士不要觸碰繩索。 loretta lau香港行山遠足之友(吹水山谷)圖片

昨日下午4時許，大批準備在獅子山觀賞日落的行山客，目擊一名身手不凡的男子在山頭「踩鋼線」。有行山客在該處登高時，發現一名赤膊男子正在半空中小心奕奕地走繩索，他張開雙臂保持平衡，逐步行過對面山頭，吸引不少在場登山客駐足觀望。赤膊男一直穩步行走，惟回程時懷疑風勢猛烈，他突然失去平衡，一度跌坐在繩索上，險象橫生，在場更有女行山客以普通話驚呼：「嘩！嚇死了！」幸該名男子做足安全措施，下身綁有安全繩，才不至發生意外。赤膊男約半分鐘後，重拾平衡，慢慢站回繩索上繼續行走。

有目擊事件的行山客將當時拍攝的片段上載至社交網站，引來大批網民留言，有人讚嘆赤膊男勇氣可嘉、膽識過人，惟亦有人指摘該名男子「攞條命玩」。有目擊者發現當時該名男子在山頭上扣上繫穩裝置，並以繁簡英對照寫上「請不要碰：物理實驗」，有人更為赤膊男子拍下走繩索時的日落照片。

翻查資料，獅子山的海拔高度約495米，由於景色優美，吸引不少登山人士慕名而來。而獅子山亦屬國際公認攀山聯盟定為「五級」最高難度的攀石地點，在本港亦被喻為難度最高。去年4月，一名身穿紅褲的男子在獅子山山峰之間繫上粗繩，走過山嶺，當時他亦一度失手墮下，在繩索上倒掛，幸有安全繩救他一命。