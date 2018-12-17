【危坐棚架】銅鑼灣建築女工為追薪危坐　負責人：佢自編自導自演

【12月18日1300更新】現場道路已解封，消防及救護車已離開。 【12月18日1207更新】事主已自行離去，毋需送院。 【12月18日1150更新】據了解，四名工人均為越南籍，承判商為亞洲工程，勞工處現時正派員趕到場。 【12月18日 0800更新】女事主危坐伊利莎伯大廈仍未返回安全位置，事發至今已近20小時。據了解，現場另有三名工人支援女事主，他們均為外牆泥水掃口工人，涉事工友報稱被拖欠11萬元薪金約一個半月。 運輸署今早7時許宣佈，因有人在危險位置，波斯富街北行介乎告士打道與謝斐道之間的唯一行車線仍然封閉。 現時上址交通繁忙。

高空拯救隊到場協助。(鄧詠中攝) 昨午開始危坐 至今逾廿小時 昨（17日）午12時48分，一名54歲姓陳越南籍女工疑為追討欠薪，危坐於銅鑼灣伊利莎伯大廈的棚架上，其同事報警。現場為告士打道伊利莎伯大廈C座，整幢樓已搭棚，女工危坐於高層位置，身體被隔塵網遮蔽。消防員到場展開氣墊，並在天台對落兩、三層戒備。現場消息指，危坐工人為一名從事三行的女子，她危坐在26樓棚架內，其間不斷上下移動。 受事件影響，謝斐道及告士打道交界昨日已封閉。至昨傍晚6時，該名女工仍未返回安全位置，並移向堅拿道東方向，消防員暫時將氣墊放氣，但行車線未解封。晚上7時45分，女工仍然危坐。 四名工人均為越南藉

至今（18日）早11時，該名女工仍在危坐棚架，另有兩女一男工人一同在場追討共11萬薪金，據了解，四人均為越南籍，於涉事工程項目負責掃口、防水 、黐膠等工作。

有工人指，公司曾沒提供安全帶。（讀者提供） 有工人指公司曾試過未提供安全帶 負責人：無可能 據了解，工程由半年前開始，有工人指公司曾試過沒有提供安全帶，便安排他們工作。從圖片可見，一名工人於竹棚高空工作，未有系上安全帶，僅雙腳站立於一條竹棚上，險象環生。不過工程公司負責人羅先生澄清，圖片中未有系上安全帶的工人為住戶私人聘請的裝修師傅，並非其公司員工。他又強調，如沒有安全帶，他亦會禁止工人高空工作。羅先生直言，如有發現工人未有系上安全帶上棚架工作，工人需要罰款。 住戶：工程馬虎 「冇頭冇尾」

有伊利莎伯大廈住戶指，該項工程的負責人姓羅，與其他工友一同負責天井舖磚及花糟圍欄的工程，形容工程馬虎，「冇頭冇尾」，曾有業主投訴，要求工友「執手尾」，惟負責人回應時指要加錢方可再進行相關工程。

亞洲工程公司負責人羅先生指從未答應過其中9萬元回佣。（林振華攝） 追薪羅生門 工程公司負責人大呼冤枉 負責伊利莎伯大廈C座工程的亞洲工程公司負責人羅先生指，由2017月10左右開始至今年年尾前完成，其公司聘請了3女1男，均為越南籍工人，包括危坐女工，專責外牆泥水掃口工程。羅強調，有文件證明一直都有出糧。「佢完晒掃口工程之後，我哋hold起咗佢2萬嘅尾數，本來係等佢今日完晒所有手尾，就會找埋尾數。佢噚日突然上公司，我指出需要佢再跟嘅位置，佢發現原來2萬係唔夠cover，所以就發爛，成件事都係佢自編自導自演。」 羅續指，工程分5期，最初該4名工人工作表現不俗，惟到工程第5期時工作愈來愈馬虎，甚至「做一半當做完」，有住戶發現後向公司投訴，因此扣起了2萬元。惟姓陳危坐女子聲稱的11萬，其中9萬元包括事主向公司介紹一名黐膠師傅的回佣金額，羅強調從未答應過。「警察都當住我哋面前打畀師傅確認說法，都已證實陳講嘅係虛構。」

+ 4 + 3 + 2

拖欠工資最高可罰 35萬元及監禁 3 年

根據《僱傭條例》，工資支付日期不得遲於工資期屆滿後七天內。僱主必須盡快支付所有工資給僱員，在任何情況下不得遲於工資期屆滿後 7天。僱主如果未能依時支付工資，須就欠薪支付利息給僱員。 僱主如故意及無合理辯解而不依時支付工資給僱員，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款 35萬元及監禁 3 年。

根據《僱傭條例》中，〈建造業中代償工資的責任〉條文，建築及營造行業的總承判商、前判次承判商或前判指定次承判商（俗稱大判），須負責代其屬下的次承判商或指定次承判商（俗稱判頭）支付該判頭拖欠僱員的工資，但以欠薪期間最初的 2 個月工資爲限。僱員如遇判頭拖欠薪金，須於工資到期後 60 天內 (或勞工處處長批准不超過 90 天的額外期間內)，以書面通知總承判商或主要指定次承判商。

承判商曾違反《空氣污染管制規例》

長江實業及新鴻基地產於1978年聯手發展伊利莎伯大廈於1978年，大廈分為A、B、C三座，樓高28層並設有468伙住宅，實用面積從540至906方呎不等。本年7月尾，亞洲工程（國際）有限公司於大廈進行裝修工程期間，因在行人路擺放建築廢物而未有採取任何防塵措施，而被裁定違反《空氣污染管制（建造工程塵埃）規例》，被罰$10,000元。



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