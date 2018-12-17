東鐵停站　車長疑似睇手機　有否違指引？　網民看法兩極

港鐵車長當值時，使用電子設備是否恰當？網上流傳一輯照片，一名港鐵車長疑在停定的列車內，低頭看著一部手提電子器材，惹網民爭議。有人認為車長應時刻留意月台及路軌情況，使用手機有違指引；有網民指列車自動化，停站後用手機並無不妥。工會指出，難憑照片斷定車長是否用手機，因列車上有其他類似顯示器，列車停定時，車長有機會使用手機接收公司指令。但工會強調，車輛行駛時，車長不可以使用手機。港鐵正跟進事件。

網上群組流傳東鐵車長疑似於行車期間使用手提電子器材的圖片。該名上傳圖片的網友稱，事發於上周六(15日)早上9時56分，東鐵線上水站月台有一輛往紅磡方向的列車疑停泊在二號月台，網民拍到列車上的車長手持一部手提電子器材，並將它橫放在駕駛台上，該電子器材的螢幕漆黑一片，而車長的頭低垂，眼光疑落在螢幕上。上傳者懷疑車長於工作期間使用電子器材，惹來網民兩極的爭議。

網民意見兩極

上傳照片者指「公司有指引工作間不能用電話」，一旦車長行車時使用電子器材，有可能會撞倒人或障礙物，造成傷亡及延誤等風險；加上東鐵線沒有幕門，隨時有人墮軌。他認為車長有責任留意路軌情況。有網民認同其想法，但亦有人持相反意見。部分網民指現時列車全自動化，當列車停定後才被上傳者拍攝，「已停站列車被影相手拿電話有乜罪？」亦有網民認為一張照片並不能代表什麼。

據在港鐵工作的報料者指出，當時他以乘客身分拍攝在月台停定的列車。據他了解，東鐵車長暫未獲分配手機接收指令，目前仍是使用對講機。他又指，該名車長被暫停職務數天。

港鐵回應事件指，公司有關部門正跟進事件，會了解當時實際情況。公司對列車車長當值時行為有相關指引。

圖片中車長疑手持一部電子器材。（網上圖片）

工會﹕列車停定時 車長或以手機查看公司指令

香港鐵路公司員工協會主席杜廣仁表示，單憑照片未能評論該名車長是否正在玩手提電話，因圖片中的電子器材螢幕是黑色，而當時列車停在月台上等候乘客上落，有時車長亦會透過列車上的閉路電視查看乘客情況，「單就咁睇，唔知嗰舊嘢係咩，車廂內都有唔同樣嘅顯示器，其實佢哋有啲都差唔多樣。」杜廣仁亦指，公司有指引於行車期間車長不得使用手提電話，惟有時公司未能使用電台與車長取得聯絡，會使用手提電話，當列車停定後，車長有機會查看手機，留意是否公司有特別指令給車長。

工會﹕有車長玩手機被解僱起阻嚇

香港鐵路專業人員工會主席林偉強稱，公司有指引車長於開工期間不可玩手提電話。過去一年有車長因於開工時玩手機而被解僱，林偉強表示，最近沒有車長於開工時敢玩手機，惟有機會將手提電話作通訊之用，與公司聯絡。

早前有報道指，港鐵正計劃以手提電子裝置取代現時港鐵使用對講機的方式向車長發放消息，並計劃年底在東鐵線先試行。消息指，該部裝置具有屏幕，類似一部較小的平板，港鐵會將訊息發放至該裝置，車長可查看指令。惟消息指，據知港鐵尚未試行有關計劃。

問及會否擔心使用該裝置時，會被誤以為使用手提電話，杜廣仁稱會擔心，因現時每個人都可以拍照，並將照片放上網進行評論，但事前未必有經過查證，網上的評論會令車長受影響，他指曾向公司反映過該問題，公司透露會於試行階段作出改良。