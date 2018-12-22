【高鐵受阻】受供電影響　部分班車一度取消　搶修後服務回復正常

【0730更新】港鐵宣佈，經過緊急技術安排後，受影響的18班列車現回復正常，可按原定時間開出。港鐵會繼續留意有關情況及對班次的影響。

港鐵於清晨5時許表示，由於受電力公司供電故障影響，部份來往香港西九龍站及福田的高速鐵路短途列車班次取消。請乘客留意。

有關班次的詳資料，請留意於香港西九龍站發放的最新資訊，亦可致電高速鐵路購票及客務熱綫（852）2120 0888查詢或瀏覽高速鐵路網站www.mtr.com.hk/highspeed；如乘客若在購票時有留下聯絡電話，港鐵會再另行通知。至早上經維修人員搶修後，服務已回復正常。

中電發言人表示，今早與港鐵公司於高鐵（香港段)）石崗進行電力供應維修工程，在維修完成後，三條13萬2千伏特線路中的其中兩條無法起動，以致未能全面回復供電，現正進行搶修，高鐵列車班次將受影響。中電對此造成不便，謹此致歉。

以下為受影響班次（暫時截至下午約1時半為止）： G5814, G5836, G5813, G5816, G5835, G5838, G5815, G5818, G5837, G5840, G5817, G5820, G5839, G5842, G5819, G5822, G5841, G5821