【奪命工傷】油美苑外牆工程　資深搭棚師傅墮樓亡　遺17歲子

油塘發生奪命工業意外。今（27日）下午1時半，油美苑濤美閣一名50歲姓邱裝修工人意外從高處墮下，昏迷倒臥在屋苑平台位置，其26歲同事報警。救護人員到場將傷者送往聯合醫院搶救後證實不治，警方調查後初步懷疑工人在外牆工作時意外墮下，相信事件沒有可疑。

涉事大廈為油美苑濤美閣。（梁銘康攝） 記者現場所見，警方圍封9樓電梯大堂部份範圍。現場消息指事發位置位於9樓，正進行維修石屎剝落工程，今日為工程的第一日，懷疑死者準備搭棚時意外墮樓。據了解，死者身上有佩戴安全裝備，不排除他到外牆準備施工時安全繩突然斷裂肇禍。 勞工處表示該處在接報事件後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。 根據資料，油美苑本來為用於出售的居屋，其後部分更改為出租公屋及出租紀律部隊宿舍。

死者為資深搭棚師傅

據了解，死者為一名資深搭棚師傅，兒子17歲，是次維修屬房屋署維修工程合約的工程。

香港工會聯合會副會長兼建造業總工會會務顧問周聯僑表示，建造業總工會對發生致命工業意外深感悲痛，關懷基金和建造業總工會已即時派出職員、義工前往醫院探望安撫家屬及了解情況，並會盡快協助家屬申領10萬元建造業關懷基金，以解燃眉之急。

工會促請房屋署作為僱主，在意外發生後應總結經驗，查找原因，避免發生同類事件，並呼籲僱主應做好以下工作：

1. 搭建及拆卸棚架及棚架上的工作程序必須妥善計劃，做好安全風險評估並充分考慮工人的人身安全；

2. 有責任為竹棚架工作的工人提供安全的進出途徑；

3. 提供適當的防墮設備，如全身式安全帶、防墮扣、穩固點、獨立救生繩給工人使用，並監督工人使用。

4. 為工人提供充足的工作指引及訓練，以確保工作安全；

工會亦呼籲前線管工及工友：



1. 於搭建，拆卸及於竹棚架工作時，為自己為家人，工人必須配戴安全帶，並繫於穩固點、獨立救生繩上，不可隨意把防墮設備繫於窗框、窗鉸或任何不穩固的繫穩物上；

2. 工人應在合資格人員監督下進行搭建或拆卸竹棚架；

3.工人必須已接受適當訓練和足夠經驗；

作為安全從業員：



1. 為棚架工程進行風險評估及制訂安全施工程序；

2. 制定和實施有效的主動性視察計劃以確保安全措施得以嚴格遵從，並滙報不符合安全要求情况。