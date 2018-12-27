【打劫惠康】31歲男裝修工持𠝹刀劫旺角超市　三小時後墮入警網

警方在疑犯身上搜出𠝹刀及涉事失款。

今早7時許，旺角上海街的惠康超級市場發生劫案，一名男子亮出𠝹刀並指嚇20歲女收銀員，劫走1,500元現金後逃去，警方經調查後，憑店舖閉路電視追蹤，卒於事發後三小時拘捕涉案的31歲男子。

旺角警區署理刑事總督察楊君浩表示，今早在旺角發生一宗持械行劫案，經調查後，在上午10時30分將涉事人士拘捕。該警區刑事調查隊第九隊主管督察任浩賢指，今早7時30分，在上海街438號一間超級市場內發生一宗持械行劫案。一名31歲姓朱的男子亮出14厘米長的𠝹刀，並指嚇收銀處職員，劫走1,500元現金，賊人得手後逃去無蹤。警方接報後調查，翻查大量閉路電視畫面，發現該名男子曾進出旺角砵蘭街一住宅大廈，警方派出探員按址埋伏，在案發後三小時發現他的行蹤予以拘捕，並在他身上搜出𠝹刀及部分失款。在拘捕過程期間，該名男子拒絕合作，作出激烈反抗，期間兩名男女警員分別背傷及腳傷，需送院治理，警方將他制服後，以涉嫌行劫及拒捕將他拘捕，據了解，被捕男子報稱任職裝修工人。任表示，涉案疑人將扣留在旺角警署，由旺角警區刑事調查隊第九隊繼續調查。