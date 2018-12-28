【教大導師墮斃】楊善錦偕妻遊南美「火車墳場」　拍照失足墮地亡

65歲教育大學導師楊善錦，與妻子玻尼維亞旅遊時，意外由高處墮地亡。據了解，周一（24日）中午12時許，楊善錦與妻子跟旅行團到玻尼維亞，其間到著名景點「火車墳場」，當時楊於火車上拍照時，懷疑失足墮地。他陷入昏迷，被送往當地醫院搶救，惜終告不治。入境處表示接獲事件求助，處方正與當地大使館跟進事件。

男事主楊善錦，為香港教育大學的兼職導師，為銘基書院第一屆畢業生。（網上圖片）

校友發文悼念：深感悲痛​

男事主楊善錦，為香港教育大學的兼職導師，為銘基書院第一屆畢業生。銘基書院知悉楊離世消息後，校友會於facebook發文悼念指，「我們尊敬的楊善錦Arthur師兄，於旅行期間不幸逝世。師兄的尊重，對作育英才的執著，我們對Arthur師兄的離世深感悲痛……」校友會更提及楊善錦，凡事親力親為並全力以赴，深受校友尊重。

入境處：接獲家人求助

入境處表示，接獲事件求助，一名港人於玻利維亞意外身亡。處方接獲求助後，已即時透過外交部駐港特派員公署（公署），以及中國駐多民族玻利維亞國大使館（大使館）跟進事件。另外並按死者家屬的意願，提供可行的協助。入境處會繼續與死者家屬、公署及大使館保持密切聯繫，積極跟進事件。

勝景遊證實事件 不便透露詳情

勝景遊回覆香港01查詢指，證實一名男團友於玻尼維亞意外身亡，不過詳情按家屬意願不便透露。據勝景遊網上資料顯示，秘魯、玻利維亞、智利探索之旅16天旅遊團，團費由85,998元至130,998元不等。而行程第九日抵達烏尤尼，當日會前往「火車墳場」參觀。

「火車墳場」免費入場 自由出入無圍欄

今次發生港人墮斃事故的「火車墳場」，位於南美玻尼維亞的烏尤尼地區。1890年代，該處為採礦業服務的鐵路。至1940年代礦業轉趨式微，很多火車頭和車廂被棄置，因此形成一個火車墳場。其後，不少旅客到火車墳場參觀，該處沒有任何門票收費，旅遊在無圍欄及安全措施情況下，可以自由穿梭景點，因此有人會爬上車頂拍照。