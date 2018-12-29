【鐵漢柔情】寒夜街頭彈奏天空之城　長沙灣回收店少東琴音悼長輩

寒流襲港前夕，長沙灣的一條街上傳來陣陣「天空之城」的琴聲，有網民被琴聲吸引，拍下了彈奏者的背影，並將照片放上社交網站。今日(29日)，香港01記者接觸到該名彈琴的男子。鐵漢柔情，原來一首「天空之城」是用來表達對前日去世的一位長輩思念之情。

有網民昨日拍到黎先生於街頭彈琴的一幕。（fb西環變幻時Tsui Ho Yee圖片)

回收的壞琴助抒發心中情感

照片中，街頭擺滿了回收得來的物件，一名男子坐在鋼琴前，不受環境影響，輕輕按下琴鍵，譜出一首「天空之城」。今日，記者找到彈奏者黎先生，他是長沙灣瓊林街一間開了30多年的回收店店東兒子。昨日，黎先生突然想起前天剛去世的姥姥，一股悲傷的情感湧入心頭，正當情感不知如何抒發時，他想起了回收店從一間學校回收了一部鋼琴，並放在了店舖附近。

雜物中彈奏「天空之城」 表達對長輩的思念

小時候自學過鋼琴的黎先生於是上網找「天空之城」的琴譜，坐在鋼琴前彈奏了起來，「會彈天空之城係諗到姥姥，因為細個聽到天空之城，覺得好哀傷。」一首天空之城，縱使彈奏起來有點生疏，卻表達了他對姥姥的思念，抒發了心中的哀傷。

黎先生稱，那部琴是回收回來的，鋼琴音不太準，有部份零件壞了，昨日用了數小時嘗試修理亦不成功，若修得好他會把琴留下自己彈。

黎先生指小時候自學過鋼琴。（王譯揚攝）

做回收的生意，黎先生稱，很多回收來的東西仍很新淨，如幾乎全新的架子鼓、各式各樣的家居用品等，他認為港人十分浪費。現時他店舖內近7成用具都是回收得來的，如雪櫃、微波爐等，「回收返嚟用到都會用。」