警方除夕夜打擊酒駕及超速　各區設置路障出動隱形戰車

踏入2019年，警方除夕夜在多區展開反酒後駕駛及超速駕駛行動，特別設置預檢呼氣測試路障及出動隱形戰車，偵測出多輛車涉嫌超速，多人被捕。警方呼籲各駕駛人士，酒後駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌，警方在新年期間會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行。

警方東九龍總區交通執行及管制組特遣隊及巡邏小隊人員昨日（12月31日）晚上10時起在區內展開打擊酒後駕駛及超速行動，在區內多個地點設置預檢呼氣測試路障，截查共534輛車輛，並向司機進行酒精呼氣測試，其中5名本地男司機及1名本地女司機，年齡介乎25至57歲，因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。四名被捕男子已獲准保釋候查，須於一月中旬向警方報到，其餘一男一女通過舉證呼氣測試，警方向他們發出口頭警告。

數碼雷達偵測下 178輛車疑超速

另外，警方以隱形戰車偵測到11輛車輛懷疑超速駕駛，其中一名26歲姓許本地男司機涉嫌「危險駕駛」及「超速駕駛」被捕，他已獲准保釋候查，須於一月中旬向警方報到。警方亦將向其餘有關司機發出告票或傳票。警方亦以數碼雷達偵測到178輛車輛懷疑超速駕駛，稍後將向有關司機發出告票。

行動中，警方發現兩輛私家車懷疑車輛構造有問題，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，向該兩輛車輛發出欠妥車輛報告，交相關部門跟進。

兩私家車被扣查

警方新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員今日（1月1日）凌晨在新界南總區進行代號「QUICKCHASER」的反酒後駕駛行動。行動中，人員共截查474輛車輛，並要求司機進行酒精呼氣測試。其中7名年齡介乎28至59歲的男私家車司機及一名32歲女私家車司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於一月中旬向警方報到。

另外，警方發現兩輛私家車懷疑車輛構造有問題，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，涉事車輛已被扣查作進一步檢驗。

警方呼籲各駕駛人士，酒後駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，以保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。