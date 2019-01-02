【恐嚇傳媒】壹傳媒蘋果日報大樓遭貼大字報淋油　重案組接手

上午近8時，將軍澳壹傳媒蘋果日報大樓，A閘門外遭貼上字條及淋紅油，57歲姓徐男保安員發現，遂報警求助。警員接報到場，用膠帶圍封涉事位置。便衣探員調查後，檢走寫有「勿再報導」字句紙張。



案件原列求警協助，警方經初步調查，改列刑事毀壞，交由將軍澳警區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。

據了解，涉事白色字條用黑筆寫字，內容大意是「給總編緝」，要求勿再報導有關某集團的新聞。



《蘋果日報》總編輯：交警方調查



《蘋果日報》總編輯羅偉光表示，已報警處理，案件交由警方調查。

將軍澳壹傳媒蘋果日報大樓遭淋紅油。（黃偉民攝）

壹傳媒屢遭滋擾



針對傳媒工作者的暴力案件不時發生。

2017年2月26日， 《成報》一名女高層的寓所被張貼恐嚇單張，大門及牆上更被淋紅油。據了解，該次為《成報》同月內第四次報警。

2014年2月26日，《明報》前總編輯劉進圖，於太康街遭刀手襲擊。



資料顯示，壹傳媒亦屢遭滋擾。



2015年1月12日，凌晨1時許，壹傳媒集團創辦人黎智英的寓所，以及將軍澳蘋果日報大樓，兩分鐘之內，先後遭兩批狂徒合共投擲3枚燃燒彈襲擊。警方接報到場圍捕，最後尋獲兩輛已燒焦的汽車。



2014年10月22日，凌晨2時許，8分鐘內，港九3處報紙分發點先後受襲，1.5萬份《蘋果日報》遭惡漢淋潑豉油。

2013年6月30日，凌晨有人在中環大會堂對開，持牛肉刀指嚇工人及縱火，焚燒2.6萬份《蘋果日報》。該次為壹傳媒過去11日來，遇到的第四宗暴力事件。

2012年9月20日，凌晨4時許，將軍澳駿光街壹傳媒大樓外牆遭淋油，現場遺下兩隻紙杯。