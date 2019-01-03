龍翔道紅Van疑收掣不及　失控鏟上巴士站釀三傷

今早8時許，一輛紅色小巴沿龍翔道往黃大仙方向行駛，途至天馬苑對開位置時，前方一輛的士及一輛七人車因應當時交通狀況減慢車速。紅色小巴疑收掣不及撞上七人車車尾，由於衝力太大，七人車再衝前撞向的士，惟紅van餘勢未盡，再鏟上行人路撞斷三支石柱及撞向巴士站，幸未有傷及候車乘客。意外後，46歲姓陳小巴司機不適，59歲姓區七人車司機腳部受傷，的士內一名女乘客扭傷頸部，救護員到場為三人治理。警方到場指揮交通及調查意外成因，現場交通非常擠塞，而小巴司機亦通過酒精呼氣測試。

拖車已到場，準備將小巴拖走。（Kin Sing Ho攝）

車禍發生後，現場交通擠塞。（Kin Sing Ho攝）

過去3個月小巴車禍百人傷亡

連同今年意外，由去年10月至今，3個月內本港發生最少29宗涉及小巴的交通事故，當中包括紅色小巴及專線小巴，死傷人數達100人。去年10月15日一輛804專線小巴於沙田銀城街與一輛九巴相撞，造成8人受傷；11月15日沙頭角公路一輛65K專線小巴與貨車相撞，14人受傷；12月4日一輛20C專線小巴於大埔汀角路與田螺車相撞，小巴司機、乘客共13人受傷。

范國威：應研究提升司機培訓標準及待遇

立法會議員兼交通及運輸委員會委員范國威指，政府及司法機關對於有關交通意外的懲處及執法應達一定力度，加強阻嚇性；另外有別於專營巴士營辦商，設有機制規定車長入職前要進行身體檢查，小巴營辦商對此並無統一規定，業界過去亦曾討論過有關司機定時培訓的準則，及改善司機待遇，惟業界反映現時小巴業界處於「掙扎求存」的情況，因為競爭激烈加上缺乏新人入行，如只靠僱主改善情況是百上加斤，因此范國威認為政府應協助，例如研究改善小巴路線審批程序能否擴闊業界的營運機會，繼至再提升司機培訓標準及待遇。

（Kin Sing Ho攝）