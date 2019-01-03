警聖誕新年反扒竊　尖沙嘴鬧市拘10文雀　8人持雙程證有組織犯案

警方於聖誕新年期間於尖沙嘴區打擊扒手，在鬧市黑點拘捕10人涉嫌扒竊及企圖扒竊，其中8名持雙程證人士為有組織犯案。

8疑犯持雙程證 有組織犯案

尖沙嘴分區指揮官麥文禹指，每逢節慶日子各區都會舉辦慶祝活動及看煙花，如尖沙嘴海旁、星光巷及碼頭等均為人流聚集的地方，亦是扒竊猖獗的黑點。尖沙嘴分區警署特遣隊主管麥寧峰稱，警方於聖誕新年期間進行針對性反扒竊行動，於尖沙咀區數個地點包括天星碼頭、彌敦道及廣東道一帶，拘捕9男1女涉嫌扒竊及企圖扒竊，他們年齡介乎26至65歲。10人之中8人持往來港澳通行證（雙程證）、另外兩人分別持香港身份證及入境處擔保紙（俗稱行街紙）。行動中警方協助7名事主起回失物，包括一個銀包、港幣3200元、3部手機、1張八達通，總值28000元。

四人組分工行事

據了解，落網人士當中8名持雙程證人士為有組織犯案，其中四人為一同犯案時被捕，另外兩人為單獨犯案，10人犯案時均是以徒手扒竊。麥寧峰指四人當時分工行事，兩人負責把風，一人負責趁事主過馬路，人多擠迫時落手扒竊，另一人負責迅速將財物帶離現場。麥寧峰指部分事主當場發現遇竊，部分則由警員發現後即場截停疑犯方知悉事件。其中9名疑犯已被落案控告，另外1人獲准保釋候查，案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。警方呼籲年近歲晚，於新年將會有一連串慶祝活動包括賀年煙花等，市民出外慶祝應小心財物，避免放後褲袋及容易打開的袋內，以免賊人有機可乘。