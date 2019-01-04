警查報假案中年婦　揭三度爆竊　搗破藏贓迷你倉

警方調查一宗報假案事件時，揭發被捕女子與同黨三度爆竊，今搗破藏贓物的迷你倉，起回部分爆竊所得贓物。警方昨凌晨接獲報案，一名46歲姓許女子在灣仔史釗域道與告士打道交界報案，指被兩名可疑男子打劫，損失一個行李箱及一個約值1萬元的手袋，手袋內有約3萬元現金。灣仔警區情報組及重案組人員展開調查後，懷疑有人報假案，同日中午，在灣仔軒尼詩道一酒店內，拘捕早前虛報被人搶劫的46歲姓許女子。警方調查時，亦搜獲一個吸食毒品冰毒的工具，警方以涉嫌藏有工具可作吸食毒品用途拘捕該名女子，另一同行的40歲男子同被捕。

警方經深入調查後，相信被捕男女在過去三個月內，分別在灣仔、油麻地最少干犯三宗爆竊案，包括12月在灣仔區發生的連環爆竊案，以及2宗分別在10月及12月於油麻地發生的爆竊罪。三宗案件合共損失12.4萬元。

被捕男女租用迷你倉存放贓物

根據調查所得，兩名被捕人利用新蒲崗四美街一個迷你倉，儲存爆竊所得贓物。警方今日（4日）進入迷你倉進行調查，起回兩宗爆竊案的失物，當中包括行李篋、銀包、手提電腦、約500元港幣及少量外幣等，另檢獲一批平板電腦、金飾及手錶，亦檢取兩個用於吸食冰毒的工具。警方會繼續調查，追查被捕人的同黨，不排除更多人被捕，初步相信不涉及黑社會。

警方又指，迷你倉上月開始租用，租用人身份有待調查。而根據警方暫得資料，未能確定被捕人報假案原因。案件現列作「虛報有人犯罪」、「藏有工具可作吸食毒品用途」、「連環爆竊」及「爆竊」。被捕男女仍被扣查。